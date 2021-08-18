نائب رئيس «حدائق العاصمة» يكشف موعد تسليم وحدات المدينة «فيديو»

قال المهندس علاء عبدالله نائب رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، وهي إحدى مدن الجيل الرابع التي أنشئت بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هذه المدينة لم تكمل عام من عمرها، والقيادة السياسية أعطت تعليماتها ببناء الوحدات السكنية، ومن ضمنها الإسكان الاجتماعي، حيث يجري العمل في حدائق العاصمة بحوالي 100 ألف وحدة سكنية، والمدينة تحدها من الجنوب العاصمة الإدارية بطريق السويس، ومن الغرب مدينة بدر والطريق الدائري الإقليمي، مؤكدا أن موقعها متميز جدا بالنسبة للسكن والاستثمارات والمناطق اللوجيستية والزراعات، كما أن بها كافة تصنيفات الاستثمارات والسكن الاجتماعي والمتميز ومحدودي الدخل ومتوسط الدخل.

تسليم وحدات الإعلان العاشر بمعدل 30 ألف وحدة سكنية

وأضاف نائب رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة خلال حديثه مع عمرو كمال، مراسل قناة «DMC» أنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية ووزير الإسكان يتم تشييد عمارة كل يوم بمدينة حدائق العاصمة، مشيرا إلى أن الإعلان العاشر والـ14 والـ15 للإسكان الاجتماعي سيكون بالمدينة، لافتا إلى أن الإعلان العاشر بنهاية العام الجاري سيتم تسليمه بالكامل بمعدل 30 ألف وحدة سكنية، بينما وحدات الإعلان الـ14 ستكون منتهية بنهاية 2021، بحوالي 35 ألف أو 37 ألف وحدة سكنية أخرى.

الشقة عبارة عن 3 غرف كبيرة وصالة ومطبخ وحمام

وتابع نائب رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة أنه يوجد تعليمات من وزير الإسكان ورئاسة الجمهورية بتنسيق الموقع وعمل لاندسكاب، «الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدا إن أي شخص حتى محدودي الدخل سواء إسكان اجتماعي أو إسكان متوسط يكون عنده متنفس ومساحات خضراء وزراعات وتنسيق وشئ يليق بالمواطن المصري، والتصميم على أحدث النظم والمستويات العالمية في الزراعة»، موضحا أن الشقة عبارة عن 3 غرف كبيرة وصالة كبيرة ومطبخ وحمام، كما أنها مجهزة بكل المرافق من ماء وغاز وكهرباء.