"حدائق العاصمة".. امتداد مدينة بدر وتبعد 10 دقائق عن العاصمة الإدارية

مدينة حدائق العاصمة سيصدر قريبا قرار جمهوري بأنشائها وهي امتداد لمدينة بدر وتبعد نحو 10 دقائق عن العاصمة الإدارية الجديدة وتم التفكير في إنشائها بعد الطلب الهائل على السكن في مدينة بدر وتم بدء العمل فيها دون انتظارا للقرار بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حدائق العاصمة واحدة من ضمن 14 تجمعا سكنيا أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي امتداد طبيعي لمدينة بدر القديمة.

موقع المدينة الجديدة

- تقع المدينة الجديدة شرق القاهرة تحديدا على حدود مدينة بدر الحالية من الجهة الشرقية وتم تخصيصها على مساحة 33 ألفا و813 فدانا وهي الأقرب للعاصمة الإدارية الجديدة عن المدينة القديمة.

- تقع على طريق القاهرة- السويس مباشرة يحدها من الغرب الطريق الإقليمي ومن الجنوب طريق "القاهرة- السويس" من الكيلو 56 حتى الكيلو 75 ويحدها شمالا خط سكة حديد (عين شمس- السويس) وشرقا طريق التل الكبير ولقربها من العاصمة الإدارية الجديدة اقترح تسميتها بحدائق العاصمة نسبة لقربها منها.

حجم الإسكان المتوقع للمدينة الجديدة

- تستهدف المدينة الجديدة حجم سكان يقدر بـ2.6 مليون نسمة ويجري حاليا التنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لاستصدار القرار الجمهوري للمدينة.

- يضم المخطط العام للمدينة الجديدة مناطق إسكان متنوعة الكثافة ومناطق خدمات على المستويات التخطيطية المختلفة للمدينة ومناطق صناعية ومشروعات استثمارية ومحاور خضراء إضافة لمناطق لوجستية ومشروعات سياحية.

تنفيذ المرحلة الأولى

- بدأت وزارة الإسكان تنفيذ المرحلة الأولى العاجلة على مسطح 2350 فدانا تضم 3 مناطق سكنية الأولى منها عبارة عن عمارات إسكان اجتماعي على مساحة 647 فدانا لـ1224 عمارة تضم 29 ألفا و376 وحدة سكنية.

- تضم المنطقة الثانية عمارات إسكان اجتماعي أيضا على مساحة 63 فدانا سيتم تنفيذ 70 عمارة عليها تضم 2520 وحدة سكنية.

- المنطقة الثالثة مخصصة لعمارات سكن مصر لمتوسطي الدخل، وسيتم تنفيذها على مساحة 1180 فدانا تضم 1773 عمارة بواقع 42 ألفا و552 وحدة سكنية.