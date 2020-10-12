"حدائق العاصمة".. "الوطن" تنشر تفاصيل أول مدينة جديدة بجوار "الإدارية"

علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدأت إجراءاتها في تدشين أول مدينة جديدة على بعد عشرات الكيلو مترات من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت المصادر أن المدينة الجديدة والتى تم اختيار اسم "حدائق العاصمة" لها، تقع على مساحة 29 ألف فدان، وتضم المدينة حزما مختلفة من المشروعات الخدمية "أندية وملاعب ومدارس" ومشروعات سكنية لمختلف شرائح المجتمع المصري، للحد من الزحام داخل القاهرة الكبرى، وللتيسير على راغبي العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

"الوطن" تستعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن المدينة الجديدة وهي كالتالي:

1 - الإعلان قريبا عن صدور القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المدينة الجديدة، حيث تم بدء تنفيذ مرافق المرحلة الأولى لمدينة حدائق العاصمة، ومن المقرر تغذيتها بالمياه والكهرباء من محطات المياه والكهرباء الموجودة بمدينة بدر، نظرا لقرب المدينة الجديدة من مدينة بدر، واعتبرها امتدادا طبيعيا لمدينة بدر.

2 - تم بدء التنفيذ بمشروع الإسكان الاجتماعي، لتوفير نحو 30 ألف وحدة سكنية، موزعة على 1194 عمارة، بتكلفة 7.5 مليار جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 45%، ومن المقرر الانتهاء منها فى شهر يوليو المقبل 2021، لتكون جاهزة لاستقبال راغبى السكن بجوار العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها أكبر سوق عمل خلال الفترة القليلة المقبلة.

3- من المتوقع أن تقوم وزارة الإسكان بتخصيص العمارات للوزارات، بحيث تحصل كل وزارة على عدد معين من العمارات مجاورة لبعضها البعض، على أن تقوم كل وزارة بتحديد الطريقة المناسبة لتخصيص الوحدات لموظفيها، على ألا يزيد متوسط قيمة الوحدة عن 400 ألف جنيها، وهو ما يعنى أن وزارة الإسكان، خصصت هذه الوحدات للوزارات بسعر التكلفة.

4 - جارى تنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية، والتي تضم مدارس وملاعب، ومستشفى، والمدينة الطبية بمدينة بدر، وغيرها من المشروعات الخدمية لضمان سرعة سكن المواطنين الراغبين فى الحياة بحدائق العاصمة، لئلا يضطر أحد للخروج من المدينه لشراء احتياجاته من المأكل والمشرب والملبس، وكافة الضروريات اللآزمة للحياة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن بدء العمل بمشروع إنشاء الـ30 ألف وحدة سكنية أبريل الماضي، وأن نسبة الإنجاز تقترب من 50%، ومن المتوقع أن ينتهي المشروع بالكامل قبل نهاية يونيو المقبل 2021، أي أنه خلال عام سنكون قد انتهينا من بناء 30 ألف وحدة إسكان اجتماعي لشبابنا ولمحدودي الدخل في منطقة مميزة جدا، وهنا ينبغي التأكيد على أن الدولة لديها القدرة على أن تبني أكبر كمية من الإسكان لكل المستويات، وهذا توجيه الرئيس.

وكان مدبولي، قال "إذا رأينا أننا بحاجة لبناء مليون وحدة، سنفعل ذلك بكل تأكيد، والهدف أن نبني على أسس تخطيط سليمة، بها مدارس ووحدات صحية والملاعب وكافة الخدمات وعلى أعلى مستوى، وكذا الطرق، فالربط بين هذا الموقع والعاصمة الإدارية سيكون أكثر من ممتاز، ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة، سيعلن وزير الإسكان عن بدء تنفيذ 50% قريبا من هذا العدد بصورة فورية، هذا بالإضافة إلى مشروع آخر يغطي كل الفئات والطبقات من المجتمع، وستكون في الأماكن ذات الطلب العالي".