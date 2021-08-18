«المركزي»: متحور «دلتا» أثار القلق من تباطؤ التعافي الاقتصاي العالمي

قال البنك المركزى فى تعليقه على الأحداث الشهرية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، إن الحدث الرئيسي لهذا الشهر هو انتشار سلالة متحورة من فيروس كورونا وأكثر عدوى والمعروفة باسم «دلتا»، ما تسبب في قلق المشاركين في السوق من أن وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي قد لا تكون بالسرعة المتوقعة سابقًا.

معدل النمو العالمي نسبة 6% في عام 2021

وفي أحدث تقاريره، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل النمو العالمي نسبة 6% في عام 2021، لكن توقعات النمو أظهرت تباينًا على المستوى الإقليمي، حيث رُفعت توقعات النمو بالولايات المتحدة، بينما خُفضت بالبلدان الناشئة، ما يشير إلى أن هذه الدول النامية ستعاني أكثر من انتشار المتحور الجديد، بسبب تأخر التطعيمات.

اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية شهر يوليو اتسم بالهدوء

وعلى صعيد السياسة النقدية، كان رد فعل السوق على اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية شهر يوليو هادئاً إلى حد ما عبر فئات الأصول المختلفة، ولم تتغير توقعات رفع سعر الفائدة بعد الاجتماع حيث كانت نتيجة الاجتماع متوافقة إلى حد ما مع توقعات السوق.

ومن المثير للاهتمام، أن السوق كان يركز بشدة على مراجعة استراتيجية البنك المركزي الأوروبي، والتي كشفت أن صانعي السياسة قرروا تحويل معدل التضخم المستهدف من أقل ولكن قريب من 2% إلى نسبة 2%.

انخفاض في عوائد سندات الخزانة

وعلى صعيد الأصول، شهدت الأسواق انخفاضًا في عوائد سندات الخزانة، حيث سجلت العوائد الحقيقية مستويات قياسية منخفضة جديدة في المنطقة السلبية، مما عوض الزيادة في توقعات التضخم.

ولم يتغير مؤشر الدولار اجمالياً خلال الشهر، حيث تفوق على نظرائه في مجموعة العشر دول الكبار في منتصف الشهر، وعكس المكاسب التي حققها، حيث ظهر أن صانعي السياسة ليسوا في عجلة من أمرهم للبدء في الخفض التدريجي لبرنامج مشتريات الأصول.

في هذه الأثناء، أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تعاملات الشهر على ارتفاع، لكنها لا تزال دون المستويات المرتفعة القياسية التي وصلت إليها في بداية الأسبوع الأخير من شهر يوليو.

ارتفاع التضخم بأكبر قدر منذ عام 2008

وفيما يتعلق بالتقدم المُحرز بشأن الأهداف المزدوجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أظهرت البيانات أن التضخم في الشهر الماضي ارتفع بأكبر قدر منذ عام 2008، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار قد تكون أكثر حدة مما كان يُعتقد سابقًا.

وبالنسبة لبيانات التوظيف، ظلت الإصدارات الجديدة غير واضحة، ومع هذا، أظهر الإصدار الأخير لشهر يوليو، والذي صدر في 6 أغسطس الجاري، أن الأجور للوظائف غير الزراعية ارتفعت بأكثر من المتوقع لتصل إلى 943 ألفًا مقابل المعدل المتوقع البالغ 870 ألفًا، وتم مراجعة المعدل الخاص بشهر يونيو ورفعه ليصبح 938 ألفًا.

إجراءات الصارمة طبقتها الصين بقطاع التكنولوجيا

وبالانتقال إلى عالم الأسواق الناشئة، كانت الإجراءات الصارمة التي شنتها الصين على قطاع التكنولوجيا هي الموضوع السائد لهذا الشهر، ما أدى إلى احباط معنويات الأسواق الناشئة بشكل عام والتأثير على الأصول الصينية بشكل خاص.

وأخيرًا، أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف على الرغم من المخاوف التي أثارها انتشار تحور دلتا والتقلبات التي شهدها منتصف الشهر الناجمة عن دول «أوبك +»، حيث فشلت الدول الأعضاء في البداية في التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج.