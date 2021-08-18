اعتماد مقترحات تطوير شبكة الطرق لتحقيق السيولة المرورية بكفر الشيخ

عقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا لدراسة مقترحات تطوير شبكة الطرق ومراجعة التصميمات، لتحقيق السيولة المرورية بالمحافظة، والبدء بمدينة كفر الشيخ، ليتم تعميمها ببقية مدن المحافظة.

وناقش نائب محافظ كفر الشيخ، المقترحات التي أُعدت لتطوير بعض الميادين من قبل إدارة التخطيط والتنسيق الحضاري والمرور والجامعة، ووافقت اللجنة على المقترحات عقب عرضها، موجهاً بسرعة تنفيذها تيسيرًا على المواطنين، وضمان السيولة المرورية، وتقليل الزحام التي تشهده عدد من الميادين بالعاصمة.

ووجه «البشبيشي»، بإعداد مقترحات لأعمال التطوير بمراكز المدن، لتشمل أعمال التطوير بالعاصمة والمراكز، للتيسير على المواطنين.

في سياق آخر، نظم مجلس مدينة الحامول، حملات مكثفة لأعمال للنظافة والتجميل وتحسين الخدمات، ورفع الإشغالات، ومتابعة انتظام سير العمل بمجمع موقف السيارات، ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول،على أعمال رفع الإشغالات والباعة الجائلين المفترشين الشوارع والأرصفة، وانتظام سير العمل بمجمع مواقف سيارات الأجرة، وتوفير السيارات والميكروباصات بجميع الخطوط، وعدم تكدس المواطنين بالموقف مع التزام السائقين بالتعريفة والحمولة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الحامول، سير العمل بمنظومة النظافة بالمدينة، موجها بتكثيف حملات النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل المدينة بالتنسيق مع جهاز النظافة والتجميل بكنس الشوارع، ورشها بالمياه لتجنب حرارة الجو والأتربة، وري الأشجار بالشوارع والمنتزهات وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع الناتج اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها الي المقالب العمومية.