نائب محافظ كفر الشيخ في زيارة لجامعة طنطا.. ويشيد بالطفرة التي تشهدها

استقبل الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورأحمد عطا نائب محافظ الغربية خلال زيارة للجامعة.

وأشاد عمرو البشبيشي، بالطفرة التي تشهدها جامعة طنطا الآن، من النهوض بالبنية التحتية، والتحول نحو الجامعات الذكية، والمنافسة بقوة في التصنيفات الدولية، والاهتمام بتخريج جيل قادر على مواجهة سوق العمل، في ظل الثورة التكنولوجية ووظائف المستقبل.

وقال البشبيشي، هناك تعاون كامل بين محافظة كفر الشيخ وجامعة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعاون الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في كل المجالات، وتستفيد المحافظة بالاستعانة بأوائل الكليات، للعمل بالأقسام المتعددة بإدارات المحافظة، سواء المراكز التكنولوجية أو بوحدة الجيومكانية وغيرها، إضافة لتبادل الخبرات في كل المناحي، لصالح أبناء محافظة كفر الشيخ، وتنظيم القوافل متعددة الأغراض «طبية، بيطرية، زراعية، توعوية، وغيرها»، في قرى المحافظة، وخاصة قرى مبادرة حياة كريمة، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أن ‏نجاح تجربة نواب المحافظين، تؤكد عمق رؤية الرئيس السيسي وتقديره للشباب، مؤكدا أن الجامعة تهتم بدعم القيادات الشابة في كل المجالات، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب، تنفيذًا لخطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.

بدوره، أكد الدكتور ‏أحمد عطا على حرص المحافظة على توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع، والاستفادة القصوى من خريجى الجامعات، وتبني مشاريع التخرج للطلاب لخدمة المجتمع.