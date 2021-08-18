كفر الشيخ توقع بروتوكول تعاون مع «لافارج مصر» لتطوير طرق قرى بلطيم

وقعت شركة «لافارج مصر»، بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ، لدعم الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة، ودعم أجندة مصر للتنمية 2030 من خلال جهود المسؤلية المجتمعية لشركة لافارج مصر، وذلك بالإتفاق علي تنفيذ الشركة لمشروعات محددة الهدف، والمدة، وبمتابعة كاملة من اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، حيث بدأ التعاون برفع كفاءة الطرق بالمحافظة، وتقوم الشركة اعتمادا على خبراتها التصنيعية والبحثية، بتمهيد عدة طرق داخلية بقرى مركز بلطيم و ذلك لإتاحة الوصول إلى مختلف المرافق، وربط القرية بالطريق الرئيسي.

محافظ كفر الشيخ: الدولة تشجع القطاع الخاص لأنه شريك في التنمية

وقال محافظ كفر الشيخ، إننا نوقع اليوم بروتكول تعاون مع شركة لافارج مصر، ونثمن علي دورها المجتمعي، حيث قامت الشركة باستخدام مواد مبتكرة لتطويرعدة طرق بقرية ببلطيم لإتاحة للمواطنين الوصول إلى مختلف المرافق، وربط القرية بالطريق الرئيسي، بالإضافة إلى تيسير التنقل للسكان، وخاصة الأطفال الذين يذهبون يومياً لمدرسة في قرية مجاورة، مشيرا إلى أهمية الابتكار والبحث العلمي، والشراكة بين الدولة وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً تشجيع الدولة المصرية القطاع الخاص والترحيب بالتحالف معه، والتحالف مع المجتمع المدني بمؤسساته لما هو في صالح مصرنا الغالية.

من جانبه، أعرب «سولومون أفيلز»، ممثل الشركة ، عن فخره بتوقيع بروتكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ، مؤكدا التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية، وجهودها الحثيثة لدفع عجلة التنمية في كافة المجالات نحو تحقيق رؤية مصر 2030، قائلا: «أطلقنا مبادرتنا المستندة علي استخدام مواد مبتكرة صديقة للبيئة، بتكلفة غير مبالغ فيها، لتمهيد الطرق الداخلية من أجل تعظيم القيمة التي تعود على المجتمع والمساهمة في خلق حياة كريمة».

ممثل الشركة:سندعم إصلاح البنية التحتية للقرى

وقال إن شركة لافارچ مصر، عضو مجموعة هولسيم العالمية، تفتخر بتعاونها مع محافظة كفر الشيخ لرفع كفاءة الطرق الداخلية بقري المحافظة، بالاعتماد على خبرات الشركة التصنيعية والبحثية، فضلاً عن تقديم التمويل، وذلك لتمهيد عدة طرق داخلية بقرية ببلطيم بإجمالي5000 م مربع، وتأتي تلك المبادرة تماشياً مع حرص لافارچ مصر على تنمية المجتمعات التي تعمل بها من أجل تعزيز التنمية المستدامة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف أنه بإجراء الدراسات اللازمة وجدنا أن هناك قرى تحتاج إلى دعم في إصلاح البنية التحتية، ومن ضمنها الطرق الداخلية غير الممهدة، وهو ما يعوق حركة السكان وخاصة أوقات الأمطار، ولذا أطلقنا مبادرتنا لتمهيد الطرق الداخلية من أجل تعظيم القيمة التي تعود على المجتمع والمساهمة في تقديم حياة كريمة، علما أن المواد المستخدمة في تمهيد الطرق في القري هي مواد صديقة للبيئة، حيث نقوم بسحب عينة من التربة ودراستها لتقييم مدى استجابتها للمعالجة، وصناعة المزيج المثالي من مواد الرصف HRB، مروراً بتحديد مقدار المواد اللازمة في الموقع وتنفيذ تسوية مبدئية للطريق للوصول للعمق والعرض المطابقين للتصميم، وصولاً إلى توزيع مواد الرصف وفقاً للتوصيات الخاصة بنوع التربة، وتنفيذ التسوية النهائية للطريق مع الالتزام بشروط التصميم، علما أن هذا المنتج المنخفض الكلفة الصديق للبيئة يسمح بسرعة تمهيد الطرق الضيقة في القري بما يتماشي مع طبيعة الريف واحتيجاته، فهدفنا هو بناء عالم أفضل ومستقبل أفضل.