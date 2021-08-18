في رسالة لـ أبو مازن.. السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

بناء على تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى مدينة رام الله الفلسطينية، وتل أبيب، في زيارة تستهدف متابعة الجهود المصرية في إطار عملية السلام بينهما.

وكان في استقباله بمدينة رام الله، الرئيس الفلسطيني أبو مازن، حيث نقل «كامل» لـ«أبو مازن»، رسالة من الرئيس السيسي، تتضمن التأكيد على دعم مصر للقضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار بكل المناطق الفلسطينية والإقليم كافة.

وتأتي زيارة رئيس المخابرات، بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار دفع الجهود المصرية لعملية السلام التي يرعاها رئيس الجمهورية.

رويترز: زيارة كامل لغزة تستعيد دورا مصريا أكثر حيوية في إحياء السلام

وزار اللواء عباس كامل قطاع غزة عقب توقف الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، والتي توصلت مصر لاتفاق بوقفها بين الجانبين، لتبدأ بعدهما عملية إعادة بناء ما تضرر من مبان ومؤسسات بسبب العدوان الإسرائيلي.

وقالت وكالة أنباء رويترز وقتها، إن زيارد اللواء عباس كامل لقطاع غزة هي الأولى من نوعها لرئيس المخابرات المصرية إلى غزة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتابعت الوكالة في تقرير لها، أنه يُنظر إلى زيارة كامل على أنها تهدف إلى استعادة دور مصري أكثر حيوية في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس وإحياء عملية السلام المتوقفة بين إسرائيل والفلسطينيين.

ولفتت إلى أن ملصقات كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصرية زينت شوارع في أنحاء غزة لتحية اللواء عباس كامل، واصطف المئات خارج مدخل غزة ملوحين بالأعلام المصرية أثناء مرور موكبه.

وأشار تقرير الوكالة إلى أنه بعد الاجتماع مع كامل في غزة، قال نائب رئيس قطاع غزة خليل الحية، إنه يجب عزل النقاش حول صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل عن محادثات الهدنة.