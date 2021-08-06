الهباش: الرئيس الفلسطيني أطلق على 30 يونيو لقب «معجزة مصر»

قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، إنه لم يتلقَ الدور المصري في أزمة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بأي نوع من العجب أو الاستغراب، لكن بهدوء شديد باعتباره الأمر الطبيعي، مشددًا على أن الإرهاب لم يمنعها من دعم القضية الفلسطينية، وعندما حدثت ثورة 30 يونيو أسماها الرئيس الفلسطيني بـ«معجزة مصر».

وأضاف الهباش، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «60 دقيقة»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «هل تكون مصر إلا هكذا؟ لا أعرف مصر إلا هكذا، حاضرة ورائدة وموجودة، منذ عام 1948، مصر عبر التاريخ البعيد كانت رائدة، وبالتالي لماذا نتحدث كأننا نشاهد أمرا غريبا، فما قامت به مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي مثل مبادرة إعادة إعمار غزة هو الأمر الطبيعي».

وتابع قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية: «مصر مارست دورها الطبيعي جدا الذي يتناسب مع طبيعتها وقيمتها وتاريخها وحاضرها وشخصيتها القيادية، لذلك لم أجد أنني أقف أمام شيء يحتاج إلى شرح أو تحليل».

وواصل الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية: «القضية الفلسطينية تراجعت في اهتمامات الصالونات السياسية العربية، لكنها لم تتراجع في الشارع والدليل على ذلك أن مصر كانت موجودة في القضية الفلسطينية في الفترة بين عامي 2011 و2013 رغم انها كانت تعاني».

وأكد: «رغم أن مصر تعاني من الإرهاب إلا أن ذلك لم يمنعها من التواجد في فلسطين كعادتها، وعندما خرج الشعب المصري في ثورة 30 يونيو لم يكن ذلك من أجل مصر فقط، بل دورها، والرئيس أبو مازن كان في ذلك الوقت يتمنى أن تنهض مصر ووصف ما وقع حينها بمعجزة مصر وأسماه هكذا».