س و ج.. كل ما تريد معرفته حول الجامعات الأهلية في مصر

يتساءل عدد من طلاب الثانوية العامة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 رسميًا من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الجامعات الأهلية، التي أقرها المجلس الأعلى للإعلام، لذا تستعرض «الوطن» من منطلق الخدمة لقرائها، كل ما تريد معرفته حول الجامعات الأهلية بمصر في سؤال وجواب.

- ما هي الجامعات الأهلية في مصر؟

- عدد الجامعات الأهلية في مصر 4 جامعات «الجلالة، والملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة».

- ما هدف الجامعات الأهلية؟

وفقا لموقعها الرسمي على شبكة الإنترنت فهي جامعات مصرية هدفها المنافسة عالميًا في مجال كل من العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، تهدف أيضًا إلى الحفاظ على الهوية المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الروابط مع مختلف الدول العربية والأفريقية، عن طريق تقديم تعليم عال يدعم الابتكار، ويخلق أيضًا جيلا يقدر على الريادة سواء إقليميًا أو عالميًا.

- وما هم الطلاب الذين تقبلهم الجامعات الأهلية؟

تقبل طلاب الثانوية العامة المصرية، بالإضافة إلى الشهادات المعادلة المصرية والعربية والأجنبية سواء من داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، وتعقد الجامعات الأهلية غدًا الخميس اختبار القبول لطلاب الشهادة الثانوية العامة والشهادة الأزهرية، وباقي الطلاب من الشهادات المعادلة.

- ماهي المجالات المتوافرة في الجامعات الأهلية؟

تضم الجامعات الأهلية العديد من المجالات والتي يأتي من أبرزها: «الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، علوم التمريض، الفنون، العلوم الهندسية، الدراسات القانونية، العلوم الإدارية، العمارة، علوم وهندسة الحاسبات، الزراعات الصحراوية، الصناعات التكنولوجية، السياحة والضيافة، والإنتاج الإعلامي».

- ما قيمة مصروفات الجامعات الأهلية؟

الطب 105 آلاف جنيه، والعلوم الصيدلية 85 ألف جنيه، وطب الأسنان 97 ألف جنيه، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه، والعلاج الطبيعي 63 ألف جنيه، واللغات التطبيقية 43 ألف جنيه، والدراسات القانونية 45 ألف جنيه، والسياحة والضيافة 40 ألف جنيه، والفنون 50 ألف جنيه، والعلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

- العلوم الإدارية 46 ألف جنيه، والإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه، والعلوم الهندسية 69 ألف جنيه، والعمارة 69 ألف جنيه، والصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه.

- الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه، وعلوم التمريض 31 ألف جنيه، وعلوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه، والعلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه، وعلوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه، والغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.