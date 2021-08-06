التعليم العالي تكشف تنسيق الجامعات الأهلية 2021

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواعيد القبول بتنسيق الجامعات الأهلية 2021، موضحة أن تقديم الطلاب لمختلف المراحل سيتم من خلال الموقع الإلكتروني الذي أتاحته الوزارة https://admission.egypt-hub.edu.eg، على أن يتم عقد اختباراتها الإلكترونية للطلاب وفقا للجدول الزمني الموضوع من قبل الوزارة، وهو تم خلال يومي 2 و3 أغسطس الجاري لطلاب الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية الذين رغبوا في الالتحاق بإحدى كليات الجامعات الأهلية الأربع، الجلالة والملك سلمان والعلمين الدولية والمنصورة الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات تمت في 5 مراكز معتمدة بجامعات، على أن تظهر نتائجها يوم 9 أغسطس الجاري، ويتم إرسال قوائم الطلاب المقبولين لمكتب التنسيق الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية.

تنسيق الجامعات الأهلية بعد الاختبارات الإلكترونية

وتابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن بالنسبة لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2021 ، سيتم عقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، على 3 مراحل مختلفة خلال شهر أغسطس الجاري، وفقا لأولوية انتهاء جميع الطلاب من التسجيل لرغباتهم عبر الموقع، على أن يتم عقد اختبارات القبول الخاصة بهم يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، بجميع الطلاب الذين سجلوا حتى الخميس الماضي الموافق 5 أغسطس الجاري، على أن يكون يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 أغسطس، لجميع الطلاب الذين سجلوا الرغبات حتى الخميس 12 أغسطس، على أن يكون الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 أغسطس الجاري للطلاب الذين أنهوا تسجيل رغباتهم حتى 19 أغسطس الجاري.

كيفية حساب مجموع الطالب في تنسيق الجامعات الأهلية

وتابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق القبول بالجامعات الأهلية 2021، الجلالة والعلمين الدولية والملك سلمان الدولية، والمنصورة الجديدة، سيعتمد على المجموع الاعتباري لكل طالب، على أن يُحسب المجموع الاعتباري لكل طالب من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة 2021 أو الشهادة المعادلة 2021، مضافا إليه درجات الاختبار الإلكتروني، وهو عبارة عن 70%، من مجموع الثانوية العامة 2021 أو ما يعادلها من شهادات، بالإضافة إلى 25% لامتحان المعلومات القطاعية و5% لاختبار التفكير النقدي.