«صرخت في وجهه».. ضبط لص حاول سرقة قرط ذهبي من طفلة بالدقهلية

صرخت طفلة عمرها 4 سنوات بعدما اقترب منها لص لسرقة قرطها الذهبي في قرية «الدروتين» بمركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، فتجمع أهالي القرية، وتمكنوا من ضبط اللص وتسليمه للشرطة، حيث اعترف بارتكاب الواقعة، وذكر أن الإصابات الموجودة به نتيجة ضرب الأهالي له ولم يتهم أحدًا بذلك.

الأهالي يضبطون لصا حاول سرقة قرط ذهبي

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من المدعو علي سعد الدين علي سعد الدين، 35 سنة، عامل ومقيم بقرية «الدروتين»، بدائرة المركز، حيث حضر إلى ديوان القسم ممسكًا بالمدعو «أحمد. س. ع. ج»، 23 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية.

والد الطفلة: صراخ ابنتي أنقذها من اللص

وبسؤال والد الطفلة في محضر الشرطة، قرر قيام اللص باستيقاف ابنته أسيل علي سعد الدين علي سعد الدين، 4 سنوات، حال سيرها بأحد شوارع القرية، وجذب القرط الذهبي من أذنها اليمنى، وباستغاثة ابنته قام بمساعدة الأهالي بضبطه والقرط الذهبي بحوزته، وتم استدعاء الشرطة وتسليم اللص.

وبمواجهة المتهم، اعترف في محضر الشرطة بارتكاب الواقعة، وتبين إصابته بكدمات بسيطة بالوجه، وأضاف بأن إصابته حدثت حال إمساك الأهالي به، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في حدوث إصابته، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 7947 جنح مركز نبروه، لسنة 2021، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.