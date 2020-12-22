قرط ذهبي ومنديل عليه آثار دماء: أدلة كشفت قاتل الطفلة «أبرار»

قرط ذهبي وهاتف محمول وجوال وبقعة زيت، أدلة تركها المتهم بقتل الطفلة أبرار انور، البالغة من العمر 9 سنوات، خلفه دون أن يعلم أنها ستقوده لحبل المشنقة، لكن لا توجد جريمة كاملة.

وكشفت تحقيقات محاكمة المتهم أمام النيابة اليوم، عن تفاصيل الأدلة القولية والفنية، حيث أكدت تحريات المباحث ارتكابه للواقعة، وأنه أثناء القبض عليه بمنزله عثر على الهاتف الذي أجرى منه اتصالا بوالد الطفلة ليطلب فدية، كما عثر على الشريحة الخاصة به، والقرط الذهبي للطفلة، الذي وجد ملفوفا بمنديل، وعليه آثار دم الضحية.

وقال مدير النيابة، «جاءت الأدلة الفنية تساند الأدلة القولية يدا بيد وذراعا بذراع، إذ تؤكد ارتكابه للجرم، وأثبت تقرير شركة الاتصالات، أن الرقم محل الاتصال، مسجل باسم محمد.ع، وهو الشخص الذي سرق المتهم هاتفه وأجرى منه اتصالا، مضيفا أن هناك مكالمة صوتية لهاتف الشاهد الثالث مدتها دقيقة و38 ثانية بتوقيت يتوافق وقت ارتكاب الجريمة».

وأضاف مدير النيابة، «كما ثبت بتفريع المكالمة، وجود تهديد واضح البيان، عصي عن النكران، أقر به المتهم في التحقيقات، طمعا في ماله دون مراعاة بالجوار، أو أخذ الطفولة في الاعتبار، كما ثبت بتقرير الفحص الفني للكاميرا، لمنزل مجاور لحانوت الزيت فثبت أن الطفلة، ظهرت بتاريخ الواقعة مرتدية رداء أبيض، وكانت خاوية اليدين وبعدها بنصف ساعة، مرت وبيديها كيس المخبوزات، وأُرفق المقطع المصور والصور، كما تبين وجود آثار دم متجلط، أسفل مكتب خشبي بحانوت، وكأن الله أراد أن يرد كيد الظالمين، فنسى المتهم أن ينظف آثار الدماء، وأرفق بالأوراق رسم كروكي من النيابة يوضح الطريق، وصولا لمنزل الطفلة والمخبز مروراً بموقع الجريمة».

كانت قوات الشرطة ألقت القبض على المتهم، الذي أقر بارتكابه الواقعة، وجرى حبسه، وأحيل للمحاكمة التي أمرت بإحالته للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.