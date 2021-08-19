سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19-8-2021 في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي في البنوك المختلفة، اليوم حالة من التباين، ومن منطلق حرص واهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملات بشكل يومي، ترصد «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 19 أغسطس في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

في البداية سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، في بداية تعاملات اليوم، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

فيما بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، اليوم الخميس نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي، اليوم، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر وفق الموقع الرسمي للبنك، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

كما بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

جاءت أسعار العملات الأجنبية المختلفة وفق تحديث الأسعار على المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك على النحو التالي:

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم، بنحو 18.35 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، و18.36 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجّل في بنك مصر، نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

أما عن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي فسجل نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.