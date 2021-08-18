بعد 7 أيام بحث.. العثور على جثة طفلة تغيبت عن منزلها بحلوان «صور»

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من كشف غموض اختفاء طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، بعد بحث دام قرابة 7 أيام، حتى تم العثور عليها بين الركام أعلى سطح منزلها، في منطقة عرب غنيم في حلوان، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، واستمعت لأقوال أسرة الطفلة المتوفاة، كما صرّحت بدفنها بعد انتداب الطب الشرعي، للتشريح لبيان سبب وكيفية الوفاة، حيث تم أخذ عينات من جثة الطفلة، وإرسالها للمعمل الكيماوي، ولا زال سبب الوفاة "قيد البحث".

غياب الطفلة

التحريات والتحقيقات التي جرت في الحادث، أكدت أن قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا من والد الطفلة فاطمة محمود عبد المتجلي، يوم الثلاثاء الماضي، أكد فيه غيابها عن المنزل، بعد خروجها مع شقيقها الأكبر، وأنها لم تعد، حيث بدأت الأجهزة الأمنية في وضع خطة بحث لكشف غموض غياب الطفلة، وفحصت علاقات وتعاملات أسرة الطفلة المختفية، لتحديد وجود خلافات من عدمه، وفحص ما يرقى منها لارتكاب جريمة خطف أو قتل للطفلة.

7 أيام بحث

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة واستمعت النيابة لأقوال والد الطفلة، حيث أكد أن طفلته خرجت مع شقيقها الثلاثاء من الأسبوع الماضي ولم تعد، كما ناقشت الشقيق الأكبر للطفلة، وكلفت النيابة أجهزة البحث بموالاة البحث عن الطفلة، وتحديد مكان تواجدها واختفائها.

كاميرات المراقبة

وبدأت الأجهزة الأمنية خطتها بالتحفظ على عدد من كاميرات المراقبة المثبتة في المحلات والمنازل القريبة من منزل أسرة الطفلة في منطقة عرب غنيم، كما كثفت من تواجد أفراد الشرطة السريين بمحيط سكن أسرة الطفلة بغية التوصل لشاهد رؤية أبصر الطفلة مع شقيقها أو بمفردها في وقت يتزامن مع وقت الاختفاء.

وسط الركام

وبالتزامن مع أعمال البحث، عثرت أجهزة الأمن على الطفلة جثة هامدة، في حالة تعفن رمي كامل، أمس الثلاثاء، بين كميات من ركام أعلى سطح منزل الأسرة، وتم إخطار النيابة العامة، التي أمرت بالتشريح لبيان سبب وكيفية الوفاة، حيث باشرت مصلحة الطب الشرعي أعمالها، وأخذت عينات من جثة الطفلة المتوفاه، لتحليلها، ولا تزال التحقيقات جارية.