هل تستمر المدفوعات الرقمية في النمو مع انحسار وباء كورونا؟

أحدثت جائحة كورونا، تحولا هائلا في المدفوعات الرقمية، ومن غير المرجح أن يتلاشى، حتى عندما يشعر عدد متزايد من الناس بالراحة، للقيام بالمزيد من التسوق بأنفسهم.

وكان الانتقال إلى طرق دفع رقمية أكثر قوة، يحدث بالتأكيد قبل انتشار الوباء، ولكن مع إغلاق المتاجر وإجبار المستهلكين على شراء كل شيء تقريبًا عبر الإنترنت، زادت طرق الدفع بدون تلامس بشكل كبير.

معاملات الدفع الفوري نمت بأكثر من 30%

في الولايات المتحدة ، قالت Visa في مارس الماضي، إن المعاملات الرقمية والمدفوعات الفورية نمت بأكثر من 30% على أساس سنوي، وفقًا لمسح أجرته لأصحاب الأعمال الصغيرة والمستهلكين في ثمانية بلدان، وقال ما يقرب من نصف المستهلكين أن تقديم طرق الدفع بدون تلامس هو أحد أهم تدابير السلامة التي يمكن أن تقدمها المتاجر، وفقاُ لـ«CNBC».

وقال 47% من المستهلكين، إنهم لن يتسوقوا في متجر لا يقدم طريقة دفع بدون تلامس، ويتحدث هذا الاتجاه عن مخاوف الصحة والسلامة لكل من الشركات والمستهلكين، لكن الخبراء يقولون إن الراحة والسرعة والأمان في المدفوعات الرقمية ستظل ضرورية للمستهلكين ومستمرة بعد فترة طويلة من انحسار Covid-19.

وقال راجات تانيجا، رئيس التكنولوجيا في Visa: «مع استمرار البلدان في جميع أنحاء العالم في استخدام معاملات الدفع الفوري، فإن المدفوعات غير التلامسية ستظل موجودة لتبقى وسيزيد الاعتماد عليها».

شهدت Visa مليار معاملة إضافية بدون لمس في اوروبا

وأضاف تانيجا، إنه في أوروبا وبعد أقل من عام على زيادة حدود عدم التلامس في جميع أنحاء المنطقة، شهدت Visa مليار معاملة إضافية بدون لمس.

وقال أندرو لوداتو، كبير مسؤولي التشغيل في متاجر التجزئة للصحة والعافية، إن الشركة سارعت لإطلاق خيارات الدفع بدون تلامس مثل Apple Pay وغيرها، كما قامت بنشر تقنيات مكنت المتاجر من توفير إيصالات رقمية، وسمحت للعملاء بمسح المنتجات بأنفسهم عندما يصلون إلى متاجر فيتامين شوبي.