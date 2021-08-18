تعاون مصرى - ليبى فى التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية  

بحثت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مع وفاء أبوبكر الكيلانى وزيرة الشئون الاجتماعية فى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، خلال استقبالها أمس، سبل التنسيق وتعزيز التعاون فى مختلف المجالات، وخاصة بقطاعات التمكين الاقتصادى والرعاية والحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات، والجهود الموجهة لذوى الإعاقة، بهدف تبادل الخبرات فى التدريب والتأهيل وتطوير القدرات.

وقالت «القباج» إن مصر حققت طفرة فى مجال التشريعات الاجتماعية، وبصفة خاصة فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، الذى يعكس إيمان القيادة السياسية بالدور المهم للجمعيات ومنظمات العمل الأهلى فى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، إضافة إلى فصل متعاطى المخدرات، وقانونى الضمان الاجتماعى وحقوق المسنين المقرر إصدارهما قريباً.

من جانبها، قالت وزيرة الشئون الاجتماعية الليبية إن هذه الزيارة تأتى فى إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على دعم أواصر التعاون الثنائى القائم بين البلدين.

«القباج»: حققنا طفرة فى مجال التشريعات الاجتماعية وقريباً إقرار قانونَى «الضمان الاجتماعى» و«حقوق المسنين»

وأعربت عن تطلع قطاع الشئون الاجتماعية فى ليبيا لتعزيز التعاون الثنائى مع نظرائه من الجانب المصرى لتطوير العمل الاجتماعى وخدمات الرعاية الاجتماعية والاستفادة من الخبرات من كلا الطرفين.

وشهد الاجتماع التوافق على بدء اتخاذ خطوات مشتركة لإقامة معرض «ديارنا» للأسر المنتجة فى ليبيا بهدف فتح سوق جديدة للأسر المنتجة المصرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى الشئون الاجتماعية، وبروتوكول تعاون آخر فى مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات.