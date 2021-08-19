تبدأ من 253 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات سيارة جاك JS3 موديل 2022 في مصر

منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري، طرح عددا من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي، موديل العام الجديد 2022، ومن ضمن القائمة المطروحة مؤخرا «جاك JS3».

وترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية والتجهيزات الخاصة بالسيارة، حسب المعلن من الوكيل المحلي.

قائمة أسعار سيارة جاك JS3 موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 252.900 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 269.900 جنيه.

قائمة التجهيزات والمواصفات الخاصة بـ جاك JS3 موديل 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 150 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.

- تستهلك السيارة الجديدة متوسط 6.5 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ ساعة.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتوافر السيارة بأبعاد «4345 ملم طول، 1765 ملم عرض، 1640 ملم ارتفاع، 2560 ملم طول قاعدة العجلات».

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 600 لتر.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 200 ملم.

- تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان، من بينها «الوسائد والستائر الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع اليكتروني للفرامل، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وأنظمة التحكم عند صعود المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية بتقنية 360 درجة، مصابيح ضباب LED مع وجود إضاءة نهارية، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ليد مدعمة بخاصية التسخين، وإمكانية التحكم في مستوى ارتفاع إضاءة المصابيح الأمامية، بخاصية التسخين الحراري للزجاج الخلفي، وفتحة سقف، ومكيف هواء أوتوماتيكي».