الرياح القوية تعرقل جهود إخماد حريق الغابات فى فرنسا

تواصل فرق الإطفاء محاولات السيطرة على حريق غابات بعد يوم على اندلاعه فى تلال مدينة سان تروبيه الساحلية فى فرنسا، وذلك على خلفية هبوب رياح قوية جعلت السيطرة عليه أكثر صعوبة، وقالت السلطات الفرنسية إن نحو 900 رجل إطفاء مع طائرات محمَّلة بالمياه يتصدون للحريق دون أن يتمكنوا من السيطرة عليه، ووجهت دعوات لمن تم إجلاؤهم عن منطقة الحريق تحثهم على عدم العودة إلى منازلهم.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن «الأسوأ تم تجنبه»، إلا أنه أشار إلى أن الاضطرابات المناخية «ستؤدى إلى مزيد من هذه الحرائق»، وغادر منتجعه الصيفى القريب ليشكر رجال الإطفاء على جهودهم. واستمر الحريق الذى أثر على عدة قرى فى منطقة فار الجنوبية من الليلة الماضية حتى اليوم مع دفع الرياح القوية ألسنة اللهب على مساحة 5 آلاف هكتار.

وفى وقت سابق، أفاد مسئول محلى بأن فرق الإطفاء فى فرنسا كافحت طوال الليلة الماضية لاحتواء حريق غابات فى تلال قرب بلدة سان تروبيه. وذكر مسئول بالإدارة المحلية فى إقليم فار بجنوب فرنسا، صباح أمس، أن النيران لا تزال مشتعلة، مضيفاً أن 1100 إطفائى يشاركون فى عمليات الإطفاء.

وأمضى أكثر من 7000 شخص تم إجلاؤهم الليل فى 15 مركز استقبال فى البلديات المجاورة، وجرى إرسال الفرق المتخصصة لإعادة ترميم شبكات الهاتف والكهرباء المتضررة. واجتاحت موجات طقس قاسية أجزاء كبيرة من منطقة البحر المتوسط فى الأسابيع القليلة الماضية، إذ تثير حرائق غابات من إسبانيا واليونان إلى تركيا تساؤلات بشأن تغير المناخ فى العالم ومدى استعداد الدول لمواجهته.