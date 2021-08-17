فرنسا واليونان تكافحان حرائق الغابات.. وتدمير 12 ألف فدان فى الريفيرا

شهدت فرنسا أمس الاثنين، اندلاع حرائق الغابات، فيما تواصل اليونان مكافحة الحرائق المشتعلة بها، ويكافح رجال الإطفاء في البلدين، لمواجهة حرائق الغابات هناك فى محاولات لإطفائها مع إجلاء الآلاف من السكان.

ويعمل المئات من رجال الإطفاء على السيطرة على حرائق غابات بالقرب من الريفيرا الفرنسية، اليوم، والتي أجبرت آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم وأماكن قضاء العطلات.

وأعلن جهاز الأمن المدني الفرنسى إن أكثر من 900 رجل إطفاء عملوا، بدعم من مروحيات، لاحتواء الحرائق اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

ودمرت الحرائق، التي تغذيها رياح البحر المتوسط القوية، حوالي 5000 هكتار بما يعادل 12 ألف فدان من الغابات بحلول صباح الثلاثاء، فيما أجرت الحكومة الفرنسية عمليات إجلاء لنحو 6 آلاف شخص من منازلهم في المنطقة، وأقامت عشرات المخيمات، ووضعت مصطافين في مركز قضاء عطلات تابع لموظفي الخطوط الجوية الفرنسية.

وأوضح ألكسندر جواسر، المتحدث باسم جهاز الأمن المدني الفرنسي، إن رجلي إطفاء أصيبا في الحرائق التي نشبت مساء أمس الاثنين، في مدينة تولون الساحلية.

ومنعت السلطات المحلية الوصول إلى الغابات في جميع أنحاء المنطقة، وطلبت من السكان توخي الحذر.

وفى اليونان، حاول المئات من رجال الإطفاء احتواء حريق غابات ضخم لليوم الثاني الثلاثاء، والذي أدى إلى إخلاء دار رعاية وعدة قرى شمال غربي العاصمة أثينا.

ووفقا للسلطات اليونانية، بدأ الحريق في غابة كثيفة بمنطقة فيليا أمس الاثنين، بعد فترة وجيزة من اندلاع حريق غابات آخر في منطقة كيراتيا جنوب شرقي العاصمة.

وأوضحت إدارة الإطفاء إن الحريقين هما الأشد من بين العشرات من حرائق الغابات التي اندلعت في ذلك اليوم بجميع أنحاء البلاد.

واندلعت حرائق الغابات الصيف الجارى في عدد من دول العالم، وضربت الحرائق غابات الجزائر وروسيا وأمريكا وتركيا وإيطاليا وأودت بحيات المئات تزامنا مع الارتفاعات القياسية فى درجات الحرارة والتى ضربت أوروبا وعدد من دول العالم.