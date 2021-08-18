السياحة تستعد لإطلاق حملة ترويجية دولية للمقاصد المصرية لمدة 3 سنوات

تبدأ وزارة السياحة والآثار، خلال الفترة المقبلة، الإعداد لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في نهاية العام الحالي، بعدما تسلم اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، النسخة النهائية للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، التي كُلف بإعدادها التحالف الكندي الإنجليزي منذ بداية العام الحالي.

وأشار بيان عن وزارة السياحة والآثار، إنه جرت دراسة متعمقة للسوق السياحية المصرية والأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة، علاوة على تحليل أكثر من 80 مليون منشور إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، عن محتوى السياحة والسفر في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى إعداد استمارات استبيان وتوزيعها على أكثر من 12 ألف سائح من 12 دولة من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات المقبلة، للوقوف على آراء وتوجهات السائحين، حيث شملت استمارة الاستبيان معلومات لقياس مستوى رضاء السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد السياحي المصري، ونقاط الضعف التي يجب معالجتها والعمل علي تحسينها.

وخلال مرحلة إعداد الاستراتيجية جرى عقد لقاءات مع أكثر من 50 مسؤول حكومي في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض كبار المستثمرين والخبراء السياحيين، وعدد من أساتذة الجامعات، وقيادات وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى بعض الخبراء والمسؤولين السياحيين الدوليين من خارج مصر.

وتعتبر هذه الاستراتيجية منهجاً واضحاً وجديداً يتضمن الرؤية والرسالة وأولويات الترويج في خطة مرحلية واضحة بما سيساهم في وضع اللآليات اللازمة التي سيتم علي أساسها تنفيذ الاستراتيجية علي أرض الواقع للترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته المتنوعة في الأسواق السياحية المستهدفة خلال الثلاث سنوات القادمة في ضوء المتغيرات الحديثة لهذه الأسواق.

وتعتمد الاستراتيجية على إبراز الحياة بالمقصد السياحي المصري باعتباره مقصدا متجددا ومتنوعا وما يقدمه من تجارب سياحية مختلفة للسائحين من مختلف الفئات العمرية والأذواق، وكذلك تسليط الضوء على أن مصر مقصد سياحي آمن يتمتع ببنية سياحية قوية وشمس مشرقة وجو دافئ وشواطئ خلابة وحياة بحرية متميزة وحضارة متفردة، إلى جانب الفنون الحديثة والسينما والمسرح والحرف التراثية والأكلات المصرية التقليدية الشهية والفعاليات الرياضية والفنية والأثرية والثقافية وغيرها من مصادر الجذب السياحي، بالإضافة إلى إبراز الخبرات السياحية المتراكمة للعنصر البشري ومشروعات البنية الأساسية السياحية القوية التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات.

ومن المقرر خلال الفترة القليلة المقبلة، تنظيم العديد من ورش العمل لإطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العام والخاص بملامح الاستراتيجية الجديدة حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه للترويج للمقصد المصري في ظل المتغيرات الحديثة للأسواق العالمية، كما سيجري التعاقد مع شركة دولية لتنفيذ هذه الاستراتيجية والحملة.