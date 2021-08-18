محافظ الغربية ومدير الأمن يتفقدان المواقف والأسواق العشوائية بطنطا

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، يرافقه اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، جولة تفقدية لمتابعة انتظام الحالة المرورية بشوارع مدينة طنطا، ومعاينة عدد من المواقع والمواقف والأسواق المقرر تنظيمها.

محافظ الغربية ومدير الأمن يتفقدان موقف الميكروباص

وخلال الجولة تفقد المحافظ ومدير الأمن، موقف الميكروباص والسوق بالعجيزي، وسوق الحكمة، وشارع ترعة الشيتي، وشارع سيجر، وشارع الإسكندرية، وميدان المحطة، والسيد البدوي، وحارة الهنود، وشارع الخان، والكاندلية، وأرض البوريفاج المقرر البدء إنشاء مستشفى ومول تجاري بها، إلى جانب موقف الميكروباص بالمعرض، كوبري المشاة الكهربائي بشارع البحر، وكوبري المشاة بكفر عصام، واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا.

الانضباط والسيولة المرورية داخل العاصمة

وأكد الدكتور طارق رحمي أن حالة من الانضباط الأمني والسيولة المرورية، شهدتها المحافظة منذ تولي اللواء هاني عويس مهامه كمدير لأمن الغربية، كما أكد التنسيق الكامل في عدد من الملفات بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، والتي ستساهم في تنظيم عدد من الأمور داخل المحافظة وعلى رأسها المواقف والأسواق العشوائية، ما يساعد في الحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة، خاصة عاصمة المحافظة مدينة طنطا.

مدير أمن الغربية: لن ندخر جهدا في التعاون مع الأجهزة التنفيذية

ومن جانبه، أوضح اللواء هاني عويس، أن مديرية الأمن برجالها لن تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه العون للأجهزة التنفيذية من أجل إعادة النظام على الوجه الأمثل في الشارع.