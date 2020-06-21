مدير أمن الغربية يطالب أولياء أمور طلاب الثانوية بالتباعد أمام اللجان

تفقد اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية برفقة العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، والعميد زكريا حجازي مأمور قسم أول طنطا، محيط عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة طنطا، ومتابعة الخدمات الأمنية في الشوارع وأمام اللجان.

وطالب مدير أمن الغربية، أولياء الأمور بعدم الاختلاط والتباعد الاجتماعي أمام مدرسة سيدي عبدالرحيم بسيجر بطنطا، أثناء انتظارهم لخروج أبنائهم الطلاب من المدرسة حرصا على صحتهم وعدم انتشار فيروس كورونا.

واطمأن مدير أمن الغربية على الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة أمام اللجان بجميع مراكز المحافظة ولجان مدينة طنطا.