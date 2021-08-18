الديهي يهنئ وزير التعليم: المرتزقة هاجموه وتحمل ما لا يتحمله بشر

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنجاحه في عقد امتحانات الثانوية العامة، وإعلانه النتيجة للعام الثاني على التوالي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، موضحًا أن الوزير تحمل ما لا يتحمله بشر من سخرية وانتقاد وتشكيك من مرتزقة وأصحاب مصالح ومن أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكتب الخارجية وهو أكثر وزير تعرض لهجمات على مدار قرن من الزمن.

نشأت الديهي يوجه رسائل لطلاب الثانوية العامة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن طارق شوقي لديه خطة حرص على تنفيذها بشكل دقيق ومهني، موضحًا أن نتيجة الثانوية العامة التي أعلنت بالأمس ظهر بها ملامح الإصلاح الذي تم، مهنئًا طلاب الثانوية الذين اجتازوا مرحلة التعليم الثانوي، مناشدًا الطلاب: «ادرسوا اللي بتحبوه وبلاش تجروا ورا كليات القمة، بلاش أولياء الأمور يضغطوا على أولادهم لدخول كلية معينة».

الديهي يوجه رسالة لأولياء أمور طلاب الثانوية

ووجه الإعلامي، حديثة لأولياء الأمور: «سبوهم يدخلوا اللي بيحبوه علشان ينجحوا فيه، مفيش حاجة اسمها قمة وقاع، اوعوا تفكروا إن الفهلوة بتحقق أحلام، فلا مستقبل للفهلوة والفهلوية في مصر الحديثة»، مستنكرًا ما نشره عمر كمال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا على الثانوية العامة الذي قال فيه: «جبت 90%.. جبت 70%.. جبت 40%.. الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس في الآخر، الغني والشهرة مش مقياس للنجاح، النجاح مقياسه أن يكون الإنسان عنصر فاعل في المجتمع».

الديهي يوجه رسالة لمغني المهرجانات عمر كمال

وتابع: «كل وعاء ينضخ بما فيه، عمر كمال ميعرفش في الدنيا قيمة غير للفلوس، وهذا كلام عبيط»، موضحًا أن هذا الحديث خطأ وعيب وغير صحيح، والكلام لازم يكون بحساب، مناشدًا مغنيي المهرجانات أن يستعينوا بأشخاص يجيدون الكتابة ليكتبوا له ما يتم نشره عبر صفحاتهم على مواقع التواصل، موجهًا حديثه لمغني المهرجانات: «الصمت قد يكون أفضل، غني أفضل واسعدونا وابسطونا أفضل من الكلام اللي بيأثر على أولادنا وأفكارهم»، مشددًا على أنه ليس ضد ظاهرة أغاني المهرجانات، وإنما يجب تأهيل مغني المهرجانات.