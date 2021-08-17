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طارق شوقي: دفعة السنة الحالية من الثانوية العامة «تاريخية»

شوقي: دفعة 2021 انتقلت إلى عالم أرحب من المعرفة في دراستهم الجامعية

كتب:

شريف سليمان
01:27 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هذه السنة الدراسية خاصة وتعتبر دفعة تاريخية للثانوية العامة المصرية، موضحًا: «هذه الدفعة انتقلت إلى عالم أرحب من المعرفة في دراستهم الجامعية».

وأضاف «شوقي» خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، أن التطوير في المرحلة الثانوية بدأ في عام 2017، وكان محوره استحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات مختلفة من فهم نواتج التعلم بدلا من استرجاع المعلومات.

وتابع بأن الأسئلة الجديدة مهمة جدا لأنها معيارية وجرى اختيارها بشكل علمي كامل، وتقيس المستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل، وعلى هذا الأساس جرى بناء بنوك أسئلة معيارية من المرحلة الثانوية بداية من الصف الأول وحتى الصف الثالث.

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