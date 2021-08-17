طارق شوقي: دفعة الثانوية هذا العام مميزة.. وستفخر بالتغيرات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ الطلاب يجب أن يفكروا في التعلم الجيد وتحقيق أحلامهم بعد انتهائهم من أداء امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنَّ الدولة المصرية شهدت إضافة عدد من البرامج التعليمية المتطوّرة في السنوات الأخيرة.

وأضاف «شوقي»، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021: «قدرنا نحول الثانوية مما الزمن عمله فيها إلى شيء أقرب لما يحدث حولنا –يقصد في دول العالم- ودفعة السنة دي مميزة وستفخر بذلك، وهنتابعهم مع بعض وهنقولكم عملوا إيه».