الاتحادات ترفع راية التحدى: سنصنع أبطالاً يرفعون اسم مصر عالياً

رفعت الاتحادات الرياضية المصرية حالة الطوارئ استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة فى باريس ٢٠٢٤ لتجهيز الأبطال المصريين لحصد ميداليات جديدة وتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى وجَّه بالتركيز على الألعاب التى تستطيع مصر حصد ميداليات فيها خلال الأولمبياد المقبل، لتحقيق نجاحات على غرار اتحاد الكاراتيه الذى نجح فى التتويج بميداليتين عن طريق فريال أشرف صاحبة الذهبية وجيانا فاروق التى حصدت الميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو.

وأكد المهندس شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، أن مصر لديها خطة متكاملة لصناعة البطل الأولمبى متمثلة فى مشروع يُطلق عليه اسم «مشروع الموهبة والبطل الأولمبى»، مشيراً إلى أن اللجنة الأولمبية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ستنفذ مشروع القيادة السياسية والدولة المصرية لصناعة أبطال يرفعون اسم مصر عالياً فى باريس 2024.

وأضاف «العريان» لـ«الوطن» أن مشروع الموهبة والبطل الأولمبى مستمر حتى أولمبياد باريس 2024، لتحقيق إنجاز جديد لمصر، وسنستفيد من كل الخبراء الرياضيين لتحقيق إنجاز جديد يضاف لمصر.

وشدد «العريان» على أن اهتمام الرئيس السيسى بالرياضة والرياضيين وتوفير كل هذه الإمكانيات يزيد من المسئولية لدى الجميع ويحفز كل رياضى من أجل بذل مزيد من الجهد والعطاء من أجل رفع اسم مصر عالياً.

وتابع: «أشكر الجميع، ومن لم يوفق فى تحقيق ميدالية فقد نجح فى أن يصل للأدوار النهائية ويحقق مراكز متقدمة، وله كل الشكر، وكل الشكر بعدما وصل إلى طوكيو، ونجح فى أن يوجد مع أفضل اللاعبين فى العالم، ومبروك لمصر الميداليات الست التى أسعدت الجماهير والشعب المصرى بأكمله».

وأكد محمد الدهراوى، رئيس اتحاد الكاراتيه، أن اهتمام الرئيس السيسى بالرياضة يفرض على الصغير والكبير تنفيذ أى مشروع يقود اللاعبين واللاعبات لرفع اسم مصر فى المحافل الدولية، مشيراً إلى أن إطلاق اسم فريال أشرف على محور التجمع أمر لم يحدث من قبل فى التاريخ الرياضى المصرى، وسينقل الرياضة المصرية نقلة كبيرة