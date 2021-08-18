بناء على تكليف السيسي.. عباس كامل يلتقي أبو مازن وبينيت لدعم التهدئة

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، بالقيام بجولة إلى الأراضى الفلسطينية وإسرائيل، حيث التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وجرى استعراض آخر المستجدات في الأراضى الفلسطينية، وثمن أبو مازن الجهود المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني.

كما ألتقى كامل، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ومستشاره للأمن القومي، حيث جرى خلال اللقاء بحث الجهود المصرية لدفع عملية السلام وإجراءات الحفاظ على التهدئة بكل الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى بحث آخر مستجدات العلاقات المصرية الإسرائيلية.

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية في رسالة لـ أبو مازن

وكان الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وصل إلى مدينة رام الله الفلسطينية، وتل أبيب، في زيارة تستهدف متابعة الجهود المصرية في إطار عملية السلام بينهما.

وكان في استقبال رئيس المخابرات بمدينة رام الله، الرئيس الفلسطيني أبو مازن، حيث نقل «كامل» لـ«أبو مازن»، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن التأكيد على دعم مصر للقضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار بكل المناطق الفلسطينية والإقليم كافة.

رويترز: زيارة كامل لغزة تستعيد دورا مصريا أكثر حيوية في إحياء السلام

وزار اللواء عباس كامل قطاع غزة عقب توقف الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، والتي توصلت مصر لاتفاق بوقفها بين الجانبين، لتبدأ بعدهما عملية إعادة بناء ما تضرر من مبان ومؤسسات بسبب العدوان الإسرائيلي.

وقالت وكالة أنباء رويترز وقتها، إن زيارد اللواء عباس كامل لقطاع غزة هي الأولى من نوعها لرئيس المخابرات المصرية إلى غزة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتابعت الوكالة في تقرير لها، أنه يُنظر إلى زيارة كامل على أنها تهدف إلى استعادة دور مصري أكثر حيوية في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس وإحياء عملية السلام المتوقفة بين إسرائيل والفلسطينيين.

ولفتت إلى أن ملصقات كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصرية زينت شوارع في أنحاء غزة لتحية اللواء عباس كامل، واصطف المئات خارج مدخل غزة ملوحين بالأعلام المصرية أثناء مرور موكبه.

وأشار تقرير الوكالة إلى أنه بعد الاجتماع مع كامل في غزة، قال نائب رئيس قطاع غزة خليل الحية، إنه يجب عزل النقاش حول صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل عن محادثات الهدنة.