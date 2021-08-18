بينيت: استمرار إغلاقات كورونا لن يجعل لدينا مال لصواريخ القبة الحديدية

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، من فرض إغلاق جديد للحد من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل، معتبرا أن الإغلاق سيدمر الدولة ولن يجعل بمقدور إسرائيل شراء صواريخ القبة الحديدية.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الإغلاقات كلفت دولة إسرائيل حوالي 200 مليار شيكل، وأنه إذا فرضت الحكومة إغلاقات إضافية فإن إسرائيل لن تتمكن من تمويل شراء قذائف مدرعات وصواريخ القبة الحديدية، وذلك حسبما نقلت روسيا اليوم عن موقع عرب 48.

تشجيع المواطنين على التطعيم

وحث بينيت المواطنين على الإقبال على التطعيم ضد كورونا، معتبرا أنه إذا استمر تطعيم مواطني إسرائيل على نطاق واسع، ستكون إسرائيل قادرة على التغلب على متحور دلتا، مشيرا إلى إمكانية توسيع حملة التطعيم بالجرعة الثالثة لتشمل من هم في سن 40 وما فوق.

وعن إمكانية فرض الإغلاق خلال فترة الأعياد اليهودية في سبتمبر المقبل، قال: الأمر يعتمد على الجمهور. إذا امتنع المواطنون عن حماية أنفسهم فهذا ليس بالأمر الطبيعي.

الإغلاق هو الخيار الأخير

وتابع: لقد اخترنا الطريقة الصعبة، وهي القيام بالعشرات من الإجراءات المعقدة التي قد تساعدنا في تجنب فرض الإغلاق. الإغلاق هو الخيار الأخير، لن نلجأ إليه إلا عند استنفادنا جميع الإمكانيات الأخرى.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه تم رفع قدرة إشغال المستشفيات، وزيادة عدد الأطباء والأسرة، لافتا إلى أن ذلك يوفر وقتا ثمينا لمنح اللقاحات ووقتا لبدء العمل.

الدولة ليست جليسة أطفال

وأكد بينيت أن «هناك عنصرا حاسما للنجاح وهو أنتم الجمهور.. إن عمل الحكومة مع الجمهور هو الذي يجب أن يوفر الأدوات.. ليس هناك بديل عن المسؤولية الشخصية، الدولة ليست جليسة أطفال».

واستطرد: الجرعة الثالثة من اللقاح تحمينا وتعطينا حماية أفضل مما كان عليه الوضع بعد تلقي اللقاح الثاني.