مسئول عسكري سابق: هناك 100 ألف صاروخ موجه نحو إسرائيل

قال مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، إن لدى «تل أبيب» مخاوف من احتمالية التصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان، وأوضح الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي جيرشون هكوهين: «الكل يعرف أن هناك 100 ألف صاروخ موجه إلى إسرائيل، ويجب أن تكون الجبهة الداخلية جاهزة»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف هكوهين: «لو كنت في إسرائيل سأستعد للحرب، ويجب أن نخرج من حالة الإنكار، فهناك حملة تهديد ضد إسرائيل ستكون أكثر صعوبة من الأيام الستة، ومع ذلك فإن الجمهور الإسرائيلي ليس في وعيه بأنه ملزم بالتحضير لها»، وفقا لما ذكرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

هكوهين: نحن بحاجة إلى فهم ما يفعله «حزب الله» و«حماس»

وأوضح هكوهين: «نحن بحاجة إلى فهم ما يفعله حزب الله وحماس، هذا أسلوب متطور للغاية، إنهم لا يريدون الحرب، بل يريدون إرهاقنا، إنهم ملتزمون بالجهود اليومية لإلحاق الأذى بإسرائيل حتى زوالها، إنهم يفعلون ذلك ويفحصون كل ما يفعلونه».

وأشار رئيس هيئة أركان الجيش السابق، إلى ان «الجمهور الإسرائيلي عليه أن يدرك أنه ليس في الجنة، رئيس الأركان يستعد بشكل جيد ضد حزب الله وحماس، لكنه أصغر من أن يتحمل كل التهديدات في نفس الوقت».

وفي سياق آخر، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة في طريق الزوال من الساحة العالمية.

وأضاف سلامي، خلال استقباله، أمس الأحد، في طهران، رئيس هيئة «الحشد الشعبي» العراقي فالح الفياض، أن«جزءا مهما من زوال الولايات المتحدة من الساحة العالمية حدث في العراق، حيث أصبحوا بين شرين، فإن بقوا يتكبدون الأضرار وإن غادروا فهم مهزومون».