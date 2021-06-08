عاجل.. الأمن العام يكشف تفاصيل مجزرة أبو حزام ويضبط منفذي الجريمة

كشف قطاع الامن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، ملابسات حدوث مُشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومُصابين بقرية أبو حزام دائرة المركز بين أفراد عائلتين.

وتبين أن خلافات ماليبة سبب المجزرة وتم القبض على منفذي الحادث، وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا بحدوث مُشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومُصابين بقرية أبو حزام دائرة المركز بين أفراد عائلتين، من قيام أحد الأشخاص ينتمي لإحدى العائلتين بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد الأشخاص ينتمي للعائلة الأخرى لخلاف بينهما على مبلغ مالي مما أدى إلى وفاته.

إثر ذلك قام أهلية المتوفـى بإيقاف سيارة أجرة "ميكروباص" وإطلاق أعيرة نارية صوب مستقليها، ما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من المواطنين.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن قنا، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعتين 4 أشخاص (مرتكب الحادث الأول) له معلومات جنائية وبحوزته 2 بندقية آلية – 3 أشخاص مرتكبي الحادث الثاني "لاثنين منهم معلومات جنائية " وبحوزتهم 3 بنادق آلية.

وقد تم استهداف القرية محل الواقعة والقرى المجاورة بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى مدعومين بمجموعات من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق السيطرة الأمنية.

وأسفر ذلك عن ضبط 24 قطعة سلاح ناري (14 بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش ،7 فرد محلي) بحوزة 24 متهما، لهم معلومات جنائية من بينهم 4 مطلوب ضبطهم وإحضارهم، في قضايا "قتل وإطلاق أعيرة نارية" .