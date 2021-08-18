مقتل وإصابة 3 في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

لقي أب ونجله مصرعهما، بينما أصيب ابن شقيقه بطلقات نارية، في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين لخلاف على أرض زراعية بقرية النخيلة، التابعة لمركز أبوتيج، في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو تيج، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية النخيلة دائرة المركز ووقوع ضحايا.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وجرى السيطرة على الموقف، ووقف إطلاق النار، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين عائلتي «عليان» و«عمار» بالقرية، بسبب خلاف على أرض زراعية.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل كل من جابر درويش عبد الحافظ، موظف بشركة أسيوط لتكرير البترول ونجله، وإصابة ابن أخيه، وجميعهم من عائلة «عليان».

وكلفت المباحث بضبط المتهمين والسلاح المستخدم، ونُقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.