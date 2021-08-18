إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسيوط

أُصيب شخصان بطلقات نارية فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين لخلاف على منزل بقرية المعابدة الغربية التابعة لمركز أبنوب فى محافظة أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت مديرية الأمن إخطارا من مركز شرطة أبنوب يفيد بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بنشوب مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بقريه المعابدة الغربية، دائرة المركز ووقوع مصابين.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار، وبالفحص والمعاينة تبين أن المشاجرة نشبت بين عائلتي «سيد وأبو صياد»، وكشفت التحريات التى قام بها ضباط المباحث أن سبب المشاجره خلاف على منزل.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كلا من «رمضان أحمد عطية»، 25 سنة من عائلة «سيد»، مصاب بطلق ناري في القدم، و«وليد كامل محمد عبد المالك»، 17 سنة، مصاب بطلق ناري بالظهر من بيت صياد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقي العلاج اللازم وجاري تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.