الإمارات تعلن استضافة الرئيس الأفغاني «لاعتبارات إنسانية»

بعد تكهنات عديدة حول المكان المحتمل أن يكون قد لجأ إليه الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني قبيل سقوط العاصمة الأفغانية كابول في يد طالبان، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأربعاء، أن الإمارات استقبلت رئيس أفغانستان السابق أشرف غني وأسرته في البلاد «وذلك لاعتبارات إنسانية»، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وكان الرئيس الأفغاني قد ترك العاصمة الأفغانية كابول، الأحد الماضي، قبيل تحرك قوات حركة طالبان إلى داخل العاصمة الأفغانية وإعلانها السيطرة على القصر الرئاسي.

بيان منتظر لأشرف غني

ومن المتوقع أن يصدر غني بيانًا مصورًا، الليلة، يقدم خلاله مزيدا من التفاصيل حول مغادرته البلاد، وفقًا لما قاله مصدر مطلع لشبكة سي إن إن الأمريكية، وأضاف المصدر، أن غني سيشرح كيف كانت مغادرته غير مخطط لها.

ولاحقا، كتب الرئيس الأفغاني عبر صفحته على «فيس بوك»، أنه كان خيارًا صعبًا، مضيفا أنه غادر البلاد من أجل تجنب فيضان الدم، وأنه اعتقد أن من الأفضل الخروج، حسب قوله.

وزير الدفاع الأفغاني: قيدوا أيدينا وباعوا الوطن

وعلى جانب آخر، وجّه وزير الدفاع الأفغاني، الجنرال بسم الله محمدي، نقدًا لاذعًا إلى الرئيس الأفغاني وكبار المسؤولين، قائلا في تغريدة عبر «تويتر»: «قيدوا أيدينا من وراء ظهورنا وباعوا الوطن واللعنة على غني وعصابته».

وأشرف غني سياسي وأكاديمي واقتصادي أفغاني تولي حكم أفغانستان في سبتمبر 2014 قبل أن يغادر البلاد في 15 أغسطس الحالي، بالتزامن مع سيطرة طالبان على البلاد.

جدل سابق حول مكان غني

ومن جانبها، كانت وزارة خارجية طاجيكستان، نفت في بيان لها، أمس الأول، أن تكون الطائرة التي تقل الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، قد دخلت المجال الجوي لطاجيكستان أو هبطت على أراضيها.