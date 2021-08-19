11 معلومة عن ابتكار جديد لطلاب حاسبات ومعلومات: يرسم صور المجرمين

تمكن طلاب الفرقة النهائية من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، من ابتكار تطبيق إلكتروني يساعد المجني عليهم في رسم أشكال تقريبية للجناة والمشتبه بهم في الجرائم المختلفة.

ونجح الطلاب مصطفى إبراهيم ومحمد وليد وأحمد كرم ومحمود حسن ومايكل عهدي بإشراف الدكتورة منال طنطاوي، من التوصل لهذا التطبيق المعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، ضمن مشروعات تخرج الدفعة الرابعة بالكلية.

الإعلامي عمرو خليل استضاف 3 من هولاء الطلاب، وهم: «مصطفى إبراهيم ومحمد وليد وأحمد كرم»، في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc».

أبرز المعلومات التي ذكرها الطلاب عن مشروع تخرجهم، نرصدها لكم كما يلي:

1- يهدف لمساعدة ضباط البحث الجنائي في الوصول للمجرمين والمشتبه بهم في ارتكاب الجرائم.

2- يسهل رسم المجرمين بشكل بسيط، بناء على وصف من رأهم.

3- يخرج صورة تقريبية للمشتبه فيهم، وتكون قريبة من الحقيقة بنسبة كبيرة.

4- يعتمد على رسم دقيق لشكل الوجه والعينين، باعتبارهما الأقرب للوصول للشكل الحقيقي للوجه.

5- يجيد التطبيق رسم صور المشتبه فيهم بنسبة تفوق الـ80% من الدقة.

6- يحتوي على قاعدة بيانات كبيرة شملت 30 ألف صورة، وجرى ضغطهم لـ15 ألف فقط.

7- يفصل البرنامج صور الفتيات عن الشباب؛ لمزيد من الدقة، حيث لكل منهم أسلوب مختلف.

8- التطبيق جرب بشكل عملي مع عدد من طلاب الجامعة، وحقق نسبة دقة عالية.

9- لم يطرح التطبيق على أي جهة حكومية أو أمنية حتى الآن.

10- يعتبر تطبيق فني ولا يصلح للاحتفاظ به لدى الأشخاص العاديين.

11- يوفر وقتا كبيرا على المنشأت الأمنية وأقسام الشرطة، وغيرها من الجهات التي تحتاج لمثل هذا التطبيق.