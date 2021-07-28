طلاب الفنون الجميلة بأسيوط يصممون 23 مشروع تخرج على 3 نماذج

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على كلية الفنون الجميلة، يرافقه أعضاء لجنة تحكيم مشروعات تخرج الدفعة الأولى لطلاب قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة للعام الجامعي 2020 - 2021، معارض مشاريع تخرج الطلاب، والتي تضمنت 23 مشروعًا مقسمة على 3 نماذج معمارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي، وكيل كلية الفنون الجميلة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ورئيس قسم العمارة، والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر بطرس وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ثابت بداري عميد الكلية السابق.

تنفيذ 23 مشروعا على 3 نماذج

وأوضح الدكتور محمد حلمي وكيل كلية الفنون الجميلة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن مشاريع التخرج تضم 23 مشروعًا تم تنفيذها على 3 نماذج، لافتًا إلى اختيار المشروعات بمدينة أسيوط الجديدة والتي تضمنت إعداد تصميمات لكلية الفنون الجميلة ومركز ثقافي حرفي ومركز مؤتمرات ملحق به فندق خمس نجوم.

وأشار إلى مراعاة تنفيذ المشروعات بما يحقق الفائدة المجتمعية، وكذلك مراعاة التصميمات للبيئة الخاصة بالمشروعات، وتحقيق المتطلبات التصميمية والمعمارية لكل مشروع من المشروعات، بهدف قياس مدى قدرة الطلاب على ما تم دراسته، والتدريب عليه خلال سنوات دراستهم بالكلية كمحصلة لقياس مختلف المعارف والمعلومات المعمارية اللازمة لإعداد معماري ذات كفاءة عالية.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على تحقيق استراتيجيها الهادفة إلى إعداد خريجين متميزين قادرين على مواكبة التطور في سوق العمل، وتلبية احتياجات المستفيدين من خريج متميز في النواحي التشكيلية والتصميمية، وقادر على المنافسة محلياً وعالمياً، فضلًا عن المساهمة في تقديم المشورة الفنية في مجالات التخصص المختلفة.