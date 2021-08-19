ندى رحمي تنفي إصابة والدتها بفيروس كورونا أو الفطر الأسود

نفت الإعلامية ندى رحمي ما تداول منذ ساعات قليلة، عن إصابه والدتها الفنانة سحر عبدالحميد بفيروس كورونا والفطر الأسود، موضحة: «والدتي مريضة قلب وضغط، وبعيدة كل البعد عن الأخبار التي تداولت منذ ساعات عن إصابتها بفيروس كورونا مره، وأخرى بالفطر الأسود».

وطالبت ندى خلال حديثها مع «الوطن» وسائل الإعلام عدم تداول أي أخبار تخص الحالة الصحية لوالدتها دون الرجوع إليها، موضحة: «أنا الحمد لله حريصة على الرد بقدر المستطاع على جميع المكالمات التي تصلني، فرجاء أي استفسار عن حالة والدتي يكون من خلالي أنا».

ووجهت ندى الشكر للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومنير مكرم ونهال عنبر، الذين حرصوا على متابعة حالة والدتها منذ الإعلان عن إصابتها بأزمة قلبية.

مرض سحر عبدالحميد

وأعلنت ندى رحمي، صباح الاثنين الماضي، عبر حسابها بموقع «فيس بوك»، تعرض والدتها الفنانة سحر عبدالحميد، لأزمة صحية مفاجئة، دخلت على إثرها الرعاية المركزة، بأحد المستشفيات في القاهرة.

وكتبت ندى عبر حسابها، قائلة: «شكرا لكل اللي سأل، ماما اتحجزت في مستشفى بالدقي في الرعاية المركزة.. دعواتكم».

وروت ندى عبر منشور آخر لحظات الرعب التي عاشتها، وقت مرض والدتها، قائلة: «اتوترت جدا وماكنتش عارفة اتصرف ازاي ولا اتصل بمين.. وزاد رعبي وتوتري أكتر لما قالتلي أنا هنام شوية، ومن وقت للتاني بصي عليا شوفيني بتنفس ولا لأ، احنا في حر ومش عايزة يطلعلي ريحة».

وأضافت الإعلامية: «للحظة مخي وقف وبقيت بصب عرق من كل ناحية.. ومش عارفة المفروض اتصل بمين من أصحابي ولا أكلم مين في النقابة.. وأصحابي اللي ممكن يقفوا جمبي في إسكندرية مش هنا».