والدة الطفلة الفلسطينية «بيان» عن شفائها: بفضل جهود أطباء مصر الحبيبة

قالت وردة أحمد، والدة الطفلة الفلسطينية بيان محمود، التي ناشد والدها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاجها، إنها استجابت للعلاج وبدأت تخف، مضيفة «بفضل ربنا وجهود الأطباء في مصر الحبيبة».

وأضافت والدة الطفلة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن ابنتها التي تتلقى العلاج في معهد ناصر واستجابت له، وتحسنت حالتها بشكل كبير.

وأوضحت وردة أحمد أن الحالة المعنوية لابنتها أصبحت أفضل بكثير قبل تلقيها العلاج ودخولها المستشفى: «معنوياتها أحسن بكتير وبقت بتضحك وواخدة عليهم في المستشفى، وفي الأول كانت تعبانة ونفسيتها تعبانة».

وأشارت والدة الطفلة الفلسطينية، إلى أنهم لم يحددوا موعد الخروج من المستشفى، وما زالت تحت المراقبة، وتتناول علاجها حتى الآن.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استجاب لمناشدة أب فلسطيني من قطاع غزة لعلاج ابنته التي تعاني من مرض جلدي نادر، وأمر على الفور بنقلها لمستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، قد أعلنت تماثل الطفلة الفلسطينية «بيان محمود» للشفاء، بعد تلقيها العلاج اللازم، لافتة في بيان لها، إلى أن المستشفى استقبلها يوم 1 أغسطس الجاري، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفور دخول الطفلة بيان للمستشفى، أجريت لها جميع الفحوصات الطبية والتحاليل المعملية اللازمة لها، وبدأت في تلقي العلاج المناسب لحالتها الصحية منذ اليوم الثالث لتواجدها به؛ إذ كانت تعاني من مرض «البثرية الصديدية»، وهو نوع نادر من الصدفية.

وبحسب بيان وزارة الصحة، فإن الطفلة ستظل تتلقى العلاج لأسبوع أو أسبوعين قبل خروجها من المستشفى، على أن تتابع حالتها بعد العودة لقطاع غزة.