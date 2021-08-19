تعطل حركة المرور أعلى الدائري بسبب انقلاب سيارة محملة بالطوب «صور»

شهد الطريق الدائرى تكدس للسيارات وزحام شديد مع توقف حركة المرور فى الاتجاه القادم من أكتوبر تجاه المهندسين حتى نزلة المريوطية، فيما شهد الاتجاه القادم من ميدان لبنان متجها إلى مدينة 6 أكتوبر سيولة مرورية، وذلك بعد انقلاب سيارة محملة بالطوب أعلى الطريق الدائري.

وانتقلت قوة من المرور ومباحث الجيزة إلى مكان التكدس لتحقيق السيولة المرورية وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، بينما تواصل قوات الأمن رفع آثار الحادث بـ«لودرين»، لإعادة الحركة المرورية.

انقلاب سيارة فى ترعة المريوطية

وكانت ترعة المريوطية شهدت مساء أمس، حادث ماساوى، حيث لقى شاب مصرعة إثر سقوطه أثناء سيره بسيارة من أعلى الطريق الدائري فى ترعة المريوطية، وانتقل فريق من الانقاذ النهري ورجال المباحث، إلى مكان الواقعة، وتمكنت القوات من انتشال جثة قائد السيارة، ورفع آثار الحادث، وصرحت النيابة بدفن قائد السيارة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

النيابة تحقق فى حادث البدرشين

إلى ذلك تواصل النيابة العامة التحقيق فى واقعة حادث انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة البدرشين، ما تسبب فى مصرع سائق السيارة وإصابة 3 آخرين، حيث صرحت النيابة بدفن جثة السائق، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.