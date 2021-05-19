حادث الطريق الدائري الأوسطي اليوم.. 4 وفيات و12 مصابا

شهد الطريق الأوسطي، مساء اليوم الأربعاء، حادث تصادم مروع وقع أعلى الطريق، بالقرب من المخرج المؤدي لمنطقة حدائق حلوان جنوبي القاهرة، وأدى حادث الطريق الدائري الأوسطي اليوم، لوفاة 3 أشخاص فى مكان الحادث، بينما لحق بهم رابع، كانت حالته خطيرة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إسعافه.

حادث الطريق الدائري الأوسطي اليوم

الحادث كان عبارة عن تصادم بين سيارتين ملاكي وسيارة نقل ثقيل محملة بمواد مشتعلة، وأدى الحادث لاشتعال النيران فى إحدى السيارات الملاكي، ومصرع مستقليها، فضلا عن تهشم عدد من السيارات بإجمالي 4 سيارات، وإصابة 12 مواطنا آخرين، كما تعطلت الحركة المرورية أعلى الطريق.

المطافي والإسعاف

وانتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران الملتهبة، والتي أتت على محتويات إحدى السيارات بشكل كامل، وهرعت عربات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى المسشتفيات القريبة من مكان الحادث، حيث توفى أحدهم أثناء محاولات إسعافه، بينما لا يزال الباقون تحت الملاحظة بالمستشفى، وتم تحرير محضر أولي بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

النيابة العامة

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث، وأجرت معاينة للسيارات المتسببة فى الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرّحت بدفن جثث الضحايا بعد توقيع الكشف عليها، وأكدت التحريات أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص فى الحال، بينما توفي رابع نُقل إلى المستشفى وكانت حالته خطيرة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إسعافه.

المرور

ودفعت المرور بخدمات مضاعفة إلى مكان حادث الطريق الدائري الأوسطي اليوم، حيث عملت على رفع آثار الحادث بعد انتهاء معاينة النيابة العامة من المعاينة وسماع الشهود، كما عملت على إعادة تسيير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها أعلى الطريق الحيوي.