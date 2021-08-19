تعرف على مواصفات وأسعار السيارة «شيرى تيجو 8» 2022

احتلت العلامة التجارية الصينية «شيري تيجو»، المرتبة الثالثة للسيارات الأكثر ترخيصا خلال شهر يوليو الماضي، حيث تم ترخيص 43 سيارة «زيرو» من شيري تيجو بأنواعها، وذلك وفقا لبيانات إدارات المرور على مستوي الجمهورية.

وأعلن وكيل العلامة التجارية عن أسعار سيارات شيري تيجو 8 موديل 2022، وهي الفئة الأولى Base/L، حيث وصل سعر السيارة فى السوق المحلى 369.9 ألف جنيه، والفئة الثانية «H/L»، سجل سعرها 399.9 ألف جنيه في السوق المحلية وذلك خلال شهر أغسطس الجارى.

وقالت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل الحصرى للعلامات التجارية «هيونداي، مازدا، شيري وجيلي» فى السوق المحلى، إن السيارة شيري تيجو تنتمي لطراز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «suv»، ومزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو وينتج قوة 145 حصان، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وأكدت المجموعة فى بيان، أن السيارة شيري تيجو يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلوا متر، كما أنه من ضمن مواصفات السيارة فى الرفاهية والأمان: وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد إلكترونية.

وتشمل المواصفات: وجود مصابيح أمامية هالوجين مدعمة بخاصية تعديل مستوي الإضاءة كهربائيًّا، إضاءة نهارية LED، وكاميرا خلفية، ومانع تشغيل المحرك، جنوط رياضية 18 بوصة، وشبكة أمامية من الكروم اللامع، وحامل سقف، ومرايات كهربائية.

يذكر أن السيارة شيري تيجو، احتلت المرتبة الثالثة فى عدد تراخيص السيارات خلال الشهر الماضي، وذلك للمرة الأولى بعد عرض الأسعار، حيث تم تخفيضها من قبل التجار والموزعين الذين أعلنوا عن تخفيض فى سعر الأوفر برايس يصل من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه.