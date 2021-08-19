انخفاض بأسعار سيارات «سيات» حتى 65 ألف جنيه خلال 48 ساعة

شهد سوق السيارات خلال الـ48 ساعة الماضية مفاجئة، حيث أعلنت العلامة التجارية الإيطالية «سيات»، عن تخفيض بعض فئات سياراتها بقيم تبدأ من 20 ألف جنيه إلى 65 ألف، كما تم رفع فئات أخري بنحو من 5 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه لسعر السيارة.

وقال عبدالعاطى محمود، عضو رابطة تجار السيارات فى القاهرة والجيزة، إن سوق السيارات شهد منافسة من حيث الطرازات والفئات فى جميع الماركات بسوق السيارات، موضحا فى تصريح لـ«الوطن»، أن سيارات «السيات»، شهدت تغير فى الأسعار بجميع الفئات حيث تم تخفيض أسعار السيارة «تاراكو»، مبلغ 65 ألف جنيه عن سعرها الرسمى.

وفى سطور تستعرض «الوطن»، فئات السيارة «سيات»، بأنواعها من حيث السعر الحديث سواء بعد التخفيض أوالزيادة فى سوق السيارات المحلية.

السيارات المخفضة

سيات تاراكو اتوماتيك/ اكسلانس 2021

السعر القديم 635.000 جنيه، وتم تخفيض السعر بنحو 65 ألف جنيه، والسعر بعد التخفيض 570 ألف جنيه.

سيات اتيكا اتوماتيك / Style 2021

السعر قبل التخفيض 435.000 جنيه، والسعر الذي تم تخفيضه 20 ألف جنيه، ليصل السعر الرسمي بعد التخفيض إلى 415.000 جنيه.

سيارات تم زيادة أسعارها

سيات ارونا اتوماتيك/ FR 2021

السعر قبل الزيادة 365.000 جنيه، حيث تم زيادتها بمبلغ 10 آلاف جنيه، ليصبح السعر الرسمي بعد الزيادة 375.000 جنيه.

سيات ابيزا اتوماتيك/ FR Beats 2021

السعر قبل الزيادة 350.000، ومبلغ الزيادة 5 آلاف جنيه، والسعر الرسمي بعد الزيادة 355.000 جنيه.

سيات تاراكو اتوماتيك / FR 2021

السعر قبل الزيادة 665.000 جنيه، وتم زيادة مبلغ 10 آلاف جنيه، ليصل السعر الرسمي بعد الزيادة 675.000 جنيه.

سيات تاراكو اتوماتيك / ستايل بلس 2021

السعر الرسمي قبل الزيادة 585.000 جنيه، تم زيادتها بمبلغ 10 آلاف جنيه، ليصل السعر الرسمي بعد الزيادة 595.000 جنيه.

سيات اتيكا اتوماتيك / FR 2021

بسعر 560.000 جنيه والمبلغ الزيادة 10.000، ليصل السعر بعد الزيادة إلى 570.000 ألف جنيه.

سيات اتيكا اتوماتيك / Style 2021

السعر قبل الزيادة 415.000 جنيه، وتم زيادة مبلغ 30.000 جنيه ليصبح السعر بعد الرسمي بعد الزيادة، 445.000 جنيه.