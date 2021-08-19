استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بالأسواق

استقر سعر حديد التسليح، اليوم الخميس 19 أغسطس 2021، فى السوق المحلية مدعومًا بالتراجع الكبير فى أسعار الخامات العالمية، فيما شهد سعر الأسمنت استقرارًا، أيضا «بدون زيادة».

أسعار حديد التسليح

وفى سطور، ترصد «الوطن» سعر حديد التسليح اليوم الخميس بنحو:

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، ويعد الأعلى سعرًا بالمقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 14500 جنيه.

- شركة بشاي بـ14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال بـ14450 جنيهًا.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

- شركة المراكبى 14300 جنيه.

- شركة العشرى 14300 جنيه.

أسعار الخامات عالميا

وتراجعت أسعار الخامات عالميا، اليوم الخميس 19 أغسطس تراجعا كبيرا، ليباع خام الحديد بـ152 دولارا، وفحم الكوك بـ221.5 دولار، وخردة الصاج بسعر 450 دولارا، والبليت بـ630 دولارًا، وحديد التسليح بسعر 695 دولارًا، ولفائف الأسلاك تباع بـ835 دولارًا، والمسطحات بـ940 دولارًا.

أسعار الأسمنت اليوم

سجلت أسعار الأسمنت، اليوم الخميس 19 أغسطس استقرارا، حيث جاءت أسعار الأسمنت، على النحو التالي:

أسعار الأسمنت المسلح

- يباع الطن بـ960 جنيهًا بالشركة القومية للأسمنت.

ـ أسمنت سيناء يباع بسعر 870 جنيهًا.

أسمنت سيناء 425 يباع بسعر 860 جنيهًا للطن.

- المعلم يباع الطن بسعر 870 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر 900 جنيه.

- أسمنت حلوان يباع الطن بسعر 890 جنيهًا.

- أسمنت المصرى يباع الطن بسعر 900 جنيه.

- أسمنت السويس يباع الطن بسعر 890 جنيهًا.

- أسمنت السويدي يباع الطن بسعر 920 جنيهًا.

- أسمنت السهم يباع الطن بسعر 880 جنيهًا.

أسمنت العسكري يباع الطن بسعر 860 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 720 جنيهًا.

- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بـ730 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 769 جنيهًا.

- أسمنت السويدي يباع بسعر 758 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2480 جنيهًا.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2425 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم:

- السويدي المقاوم يباع الطن بـ950 جنيهًا.

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 900 جنيهات.

- السويس سي وتر يباع الطن بـ950 جنيهًا.