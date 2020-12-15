استقرار في سعر حديد التسليح اليوم: عز الأعلى سعرا يليه المصريين وبشاي

سجّل سعر حديد التسليح فى مصر استقرارا سعريا فى السوق المحلي اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر وتراوحت الأسعار بين 9650 و11700جنبها للطن.

ويباع حديد المصريين، وبشاى ، والعتال بـ11500 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و700 جنيه، وحديد عطية يباع بـ11 ألفًا و400 جنيه، وحديد المراكبي 11 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 11 ألفًا و300 جنيه.

مبيعات حديد التسليح:

شهدت مبيعات حديد التسليح فى السوق المحلي بمحافظات مصر تراجعا فى الطلب بعد ارتفاع اسعار حديد التسليح بقيمة 1000جنيها خلال الشهر الماضى، واتجاه أغلب الوكلاء والموردين لتصريف الكميات المخزنة مع دخول موسم الشتاء الذي لا يحبذ فيه تخزين الحديد بكميات كبيرة خوفاً من تعرضه لمخاطر الصدأ والأمطار.

تاثير ارتفاع الحديد على المقاولات:

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية إن الارتفاعات الكبيرة فى أسعار حديد التسليح يعد بمثابة مؤشر سلبي لقطاع الإنشاءات، لافتا الى أن الارتفاع يقود إلى مزيد من الركود نتيجة عدم تحمل الأسواق لارتفاعات الاسعار.

وأشار الزيني، إلى أن شركات حديد التسليح أعلنت يوم الجمعة وبالتحديد 17 نوفمبر، زيادة الأسعار للمرة الثانية خلال شهر، ليسجل سعر طن حديد عز 11100جنيه بدلًا من 10600 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وسعر طن حديد شركة بشاي 11100 جنيه تسليم أرض مصنع، وشركة حديد المصريين 11100 جنيه، والسويس للصلب 11100 جنيه.

وأضاف أن الزيادة جاءت عقب ارتفاع خامات الحديد والخردة عالميًا، موضحًا أن سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنعة له، وبحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وكذلك اسم الشركة المنتجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200 إلى 300 جنيه.

حالة سوق مواد البناء

وصف الزينى مايحدث فى سوق مواد البناء باللجوء للوكلاء والموردين الكبار لتصريف مخزون الحديد لديهم بضخ كميات أكبر ودعم انخفاض الأسعاربتخفيض هامش الربح، مع عدم تحبيذ عمليات تخزين الحديد بكميات كبيرة خلال موسم الشتاء تفادياً لمخاطر الصدأ والتعرض للأمطار، ما يجعله مخالفا للمقاييس ويتسبب في خسائر للموردين.

ترقب لقرار انتهاء إلغاء تراخيص البناء

وتترقب أسواق مواد البناء بمحافظات مصر تداعيات قرار انتهاء إلغاء تراخيص البناء، وذلك بعد 7 أشهر من توقف أعمال البناء وتوقف 95 مهنة يعتمد على قطاع المقاولات.وبحسب القرار، سيُسمح باستئناف حركة البناء فور صدور الاشتراطات والضوابط الجديدة.

وكان نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، قال في تصريحات تليفزيونية، إن الحكومة ستقوم خلال الفترة الانتقالية بضبط وحوكمة ورقمنة منظومة البناء ومنظومة استصدار تراخيص البناء.