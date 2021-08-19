مصادر مصرفية: طرح العملات «البلاستيك» الجديدة بنهاية 2021

كشفت مصادر مصرفية عن موعد طرح العملات الجديدة المصنوعة من البوليمر «البلاستيك»، موضحة: أنه من المتوقع أن يتم طرح هذه العملات قبل نهاية العام الجارى 2021.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ«الوطن»، أن هناك نماذج من العملة المصنوعة من البوليمر «البلاستيك»، تم طرحها لكنها لم تعتمد بشكل نهائي ولا تزال في طور التطوير والتعديل، وأن نماذج العملات الجديدة التى تم تداولها مؤخرا من فئتي 10 جنيهات و20 جنيهًا.

طرح العملات الجديدة لن يؤثر على التعامل بالورقية

وأكدت المصادر أن طرح العملات الجديدة المصنوعة من البوليمر في الأسواق لن يؤثر على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، وأنه لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله بشأن إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها المصنوعة من البوليمر.

مزايا العملات الجديدة

وتصنع العملات الجديدة «البلاستيك»، من مادة تسمى مادة البوليمر، وتتميز بعدد من المزايا مقارنة بالعملات الورقية العادية، منها: طول العمر الافتراضي، وقوة تحملها أكثر من العملات التقليدية فهي ليست سريعة التلف أو قابلة للتشوه بسهولة، بالإضافة إلى أنه سيتم تصنيعها من المواد الصديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، ومقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات وبالتالي فهي أقل قابلية لنقل الأمراض أو الميكروبات والفيروسات.

وتابعت: تتوافق العملات الجديدة مع أعلى معايير الأمان المستخدمة في طباعة النقود في العالم، مما يجعل من الصعب للغاية تزويرها خاصة مع العلامات المائية المتطورة التي يستحيل تزويرها.

يصعب تزويرها بسبب ميزات الأمان المحسّنة

تسعى البنوك المركزية فى العديد من دول العالم إلى نشر الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر، كونه يصعب تزويرها لأن لديها ميزات أمان محسّنة مثل الصور المجسمة، ما يجعل تزويرها أصعب من الأوراق النقدية، كما أن العمر المتوقع يجعلها أكثر صداقة للبيئة.

ويبلغ النقد المصدر والمتدول بالسوق المصرية، فى نهاية فبراير الماضي، نحو 659.199 مليار جنيه، تستحوذ فئة الـ20 جنيها نسبة %1.3 فى حين تستحوذ فئة 10 جنيهات على نسبة %1 تقريبًا بقيمة 6.452 مليار جنيه.