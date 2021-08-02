عاجل.. نائب يكشف حقيقة «ألوان الطيف» على العملة الجديدة: فوتوشوب

أثارت الصورة المتداولة لبعض نماذج العملات الجديدة التي طرحها البنك المركزي، والتي تحمل ألوان الطيف أو «شعار المثلية» كما روج البعض، وهو ما نفاه تماماً النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام بمجلس الشيوخ.

وقال القط في تصريحات لـ"الوطن"، إن صورة ألوان الطيف على العملات البلاستيكية الجديدة «مفبركة»، مؤكدا أنها تعرضت لتزييف باستخدام الـ«فوتوشوب» على مواقع التواصل الاجتماعي.

عضو الشيوخ: الجهات المسئولة نفت وجود هذه الألوان على العملات البلاستيكية الجديدة

وأضاف ان الصورة الموجودة أمام رئيس الجمهورية أثناء عرض نماذج العملات البلاستكية الجديدة أمامه لا يوجد بها هذه الألوان، ولكن الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تم تزويرها من قبل جماعة الشر، بحسب قوله.

وأكد أنه انطلاقا من دوره قام بتحري من عدد من الجهات المسئولة وتم النفي الأمر تماماً، مشددا على انه من المستحيل ان تخطئ الدولة هذا الخطأ، قائلاً: "تحققت ان الصورة الموجودة مزورة، ونفت الجهات المسئولة هذه الألوان ولا أساس لها من الصحة".

القط: الصور المتداولة محاولة للتشويه

وتابع: ان هذا التزوير الفاضح هي احدى محاولات التشوية المستمرة لأي انجاز تقوم به الدولة ومحاولة النيل منه، واوضح القط ان الانتقال الى العملات البلاستيكية يعد نقله نوعية وطفره عالمية كبرى حيث انه كان احد الاهداف لمصر، خاصة أن هذه العملات مصنوعة من مادة لا تنقل الفيروسات والميكروبات اضافة الى صعوبة بل استحالة تزويرها.

ودعا " القط " الى عدم الانسياق الى مثل تلك المحاولات البائسة من جماعة الاخوان ولجانها الإلكترونية وخذ المعلومات من المصادر الرسمية.

العملات البلاستيكية الجديدة تحمل حضارة مصر

وتعد عملة الـ10 جنيهات من العملات الأكثر تداولًا، وسيتمّ طرحها أولًا، وتغيير حجمها، والصور الموجودة عليها حيث توجد عليها صورة لمسجد الفتاح العليم، المبني في العاصمة الادارية الجديدة، ومن الوجه الآخر صورة للملك رمسيس ويختلف تصميم الـ10 جنيهات الجديدة عن الشكل التقليدي لها، وستأخذ شكل عصري ورائع وستحمل صورة تمثال رمسيس، مع خطوط عصرية جديدة وتصميم الصور بلوحة فنية ويتم صنعها من ماده البوليمر، والمادة لها إمكانية كبيرة في مقاومة نقل الميكروبات، كما أنها تمتلك عمر افتراضي يقدر بـ3 أضعاف عمر العملة الورقية ويصعب تزويرها، لكن جدواها الاقتصادية وعمرها الطويل سيشفع لها ويجعلها أفضل من العملة الورقية.