محمد بن خماسة على أعتاب الزمالك بعد نهاية الدوري

كشفت تقارير صحفية جزائرية أن محمد بن خماسة، لاعب الوسط الجزائري الدولي، يقترب من الاحتراف في مصر عبر بوابة نادي الزمالك، رغم وجود موسم آخر في عقده مع نادي مالقا الإسباني.

وذكرت صحيفة Dz foot الجزائرية، أن «بن خماسة» يريد الرحيل بعد موسم مُعقد رفقة فريقه الإسباني بدوري الدرجة الثانية، شهد عدة مشكلات للاعب، لافتة إلى أن اللاعب أصبح ضمن أهداف نادي الزمالك، خلال سوق الانتقالات الجارية، مؤكدة أن الاتصالات بين إدارة النادي وممثلي «خماسة» متقدمة للغاية.

وكشفت التقارير أن اللاعب كانت لديه عدة إصابات، أبعدته لفترة طويلة، ويريد الرحيل، خاصة أن فريقه لا ينافس على الصعود.

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