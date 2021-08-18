مع اقتراب فوز الزمالك بالدوري.. صلاح عبدالله: أحيانا التحفيل بيبقى دمه خفيف

أعرب الفنان صلاح عبدالله عن سعادته البالغة بقرب تحقيق نادي الزمالك لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد اتساع الفارق بينه وبين النادي الأهلي إلى 4 نقاط قبل 3 جولات فقط من نهاية البطولة، موضحًا أن جمهور نادي الزمالك يستحق التحية والتكريم: «كلمة مخلصين للأبد حقيقية وفعلية جدًا، الجمهور كان يزداد التفافًا حول الزمالك، رغم الظروف الصعبة خلال الفترة السابقة».

بعض الجماهير من النادي الأهلي والزمالك متعصبة

وأضاف «عبدالله» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «توك شو العرب»، مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، اليوم الأربعاء، أن هناك بعضا من جماهير الأهلي والزمالك متعصبة، مؤكدا أنه ضد التعصب الأعمى ويرفضه تمامًا، إذ يؤدي إلى استخدام ألفاظ جارحة وتصل لحد التنمر، وهذا أمر ليس جيدا على الإطلاق: «فيه تحفيل بيكون دمه خفيف بدون جرح للمشاعر»، موضحًا أن الزمالك فرط في الدوري سنوات كثيرة أهدى فيها الدوري للأهلي على «صينية من ذهب».

الزمالك سيفوز في المباراة المقبلة على سيراميكا كيلوباترا

وتوقع الفنان القدير أن يفوز الزمالك في المباراة المقبلة على سيراميكا كيلوباترا، فضلًا عن فوز النادي المصري على الأهلي بنتيجة كبيرة: «أتوقع ده يحصل، بحيث إن ماتشين الزمالك الباقيين يبقوا للتسالي فقط».

من جهته، قال عفت نصار لاعب الزمالك السابق، إن الزمالك لم يحصل على الدوري بعد فوزه على وادي دجلة: «أنا هاخد الدوري لما يكون فيه فارق نقاط كبير، ولو الزمالك فاز المباراة اللي جاية هقول مبروك للزمالك».

عفت نصار: فوز الزمالك بالدوري ليس مضمونا حتى الآن

وأضاف «نصار» أن فوز الزمالك بالدوري ليس مضمونًا حتى الآن: «في مصر مفيش أي حاجة مضمونة، ممكن يصدر قرار يعاقب الزمالك وما ناخدش الدوري»، مؤكدًا أن مباراة الزمالك المقبلة مع سيراميكا كليوباترا صعبة جدًا، خاصة أن سيراميكا يعتبر من الفرق التي تقدم كرة جيدة: «لازم التركيز يكون كبير، عشان مفيش حاجة مضمونة»، مضيفًا: « كل فرق الدوري العام الماضي كانت موافقة على استقدام حكام أجانب، إلا النادي الأهلي، لأنه بيكسب بالحكام المصريين، واتحاد الكرة سمع الكلام ولم يوافق على الحكام الأجانب».