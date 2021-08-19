انتظام عملية تلقي المواطنين للقاح كورونا بأسيوط في 13 مركزا

يواصل المواطنون في محافظة أسيوط تلقي لقاح كورونا في 13 مركزا طبيا تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم.

المحافظ يتفقد مركز صحي الوليدية ضمن 13 مركز على مستوى المحافظة

وتفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالمركز الصحي الحضري بالوليدية بحي شرق مدينة أسيوط لمتابعة انتظام أعمال تلقي المواطنين للقاح وتذليل أي عقبات للتيسير على المواطنين.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور أحمد سيد مدير المكتب الفنى بمديرية الصحة.

الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين

وتابع المحافظ - خلال زيارته للمركز - سير العمل داخل المركز وانتظام برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة والمسارات التي يمر بها متلقي اللقاح داخل المركز كما حرص المحافظ على لقاء المواطنين المتواجدين بالمركز عقب حصولهم على التطعيم والاستماع إليهم للاستفسار عن أي عقبات تواجههم مشيدًا بإقبالهم على التسجيل والحصول على اللقاح مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم وحسن استقبال ومعاملة المواطنين مناشدًا أهالي وأبناء المحافظة بضرورة الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

مراكزتلقى لقاح كورونا بأسيوط

وفي ختام الجولة ناشد المحافظ جموع المواطنين والعاملين بمختلف القطاعات بالمحافظة بضرورة الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا في أقرب مركز تلقى اللقاح تنفيذًا لتوجيهات الدولة لمواجهة فيروس كوورنا مشيدًا بجهود الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الطبية لمواجهة فيروس كورونا وتقديم اللقاحات من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة أو المراكز المتخصصة لاستقبال المواطنين والبالغ عددها 13 مركز على مستوى مراكز المحافظة وهي «المركز الصحي الحضري بالوليدية بحي شرق ومقرين بمستشفى الإيمان العام بالأربعين ومقر بمركز رعاية طفل قلتة بحي غرب ووحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بمركز القوصية ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج ومقر شركة البترول بجحدم ومركز صحة ديروط ومركز صحة منفلوط ومركز صحة أبنوب ومركز صحة الفتح ومركز صحة البداري»، بالإضافة إلى مركز التطعيم الخاص للمقبلين على السفر بمعمل PCR بمستشفى الصدر وذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين والتي وضعتها من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي.

كان محافظ أسيوط، ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع