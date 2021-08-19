«العلاج جواك».. «شباب الجمهورية الجديدة» يطلق حملة للتبرع بالبلازما

"العلاج جواك" شعارالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، حيث يدخل ضمن المشروعات القومية التى تتيح لمصر الدخول في المنافسة العالمية في هذه الصناعة، والتي تنعكس بمكاسب مالية عالية، ويجعل مصر سوقا تقوم بالتصنيع للدول العربية والأفريقية.

اتحاد شباب الجمهورية الجديدة تطلق حملة للتبرع في المشروع القومي لتصنيع مشتقات بلازما الدم

وأطلق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة للتبرع بالبلازما بمشاركة عددا كبيرا من الشباب أعضاء الاتحاد، وانطلقت الحملة في عدد من مراكز تجميع البلازما في المحافظات، منها "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، والمنيا".

من جانبه، قال أحمد سعيد سليم، المنسق باتحاد شباب الجمهورية الجديدة بمركز العجوزة لنقل الدم، إن فعالية اليوم عبارة عن حملة تطوعية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتبرع بالدم ضمن المشروع القومي لتصنيع مشتقات بلازما الدم.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن عدد الحملة في مركز العجوزة حاليا يصل إلى 120 شخصا، تم إجراء فحوصات شاملة عليهم بالمجان في عملية منتظمة، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، نظرا لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المنسق باتحاد شباب الجمهورية الجديدة أن الفريق يتم التوجيه له للتبرع بالمركز من خلال استخدام جهاز يستخدم مرة واحدة، وهناك درجة كبيرة من الأمان، مشيرا إلى وجود فريق طبي يعمل على التوجيه والإرشاد للمتبرعين، وكذلك ما يجب القيام به بعد عملية التبرع.

المشرف العام على المشروع: عملية التبرع تتم في آمان مرة كل أسبوعين

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نيفين النحاس المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مشروع الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما سيحقق نقلة هامة لمصر، لافتة أن عملية التبرع تتم في أمان تام، فتقوم على سحب كمية من الدم تتراوح من 250 لـ257 ملي، عن طريق جهاز يعمل على استخلاص البلازما وإعادة كرات الدم الحمراء إلى جسم المتبرع مرة أخرى بشكل أوتوماتيكي، عن طريق مجموعة من الأنابيـب ذات الاستعمال الواحـد، أي يتم استخدامها مرة واحدة.

وتابعت المشرف العام على المشروع، أن التبرع بالبلازما يتم مرة كل أسبوعين وفقا لما أقرته منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى الفوائد العديدة للتبرع بالبلازما، وأهمها تنشيط النخاع العظمي للمتبرع لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دوري بالمجان للاطمئنان على صحة المتبرع.